Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.0 комментариев
Австралии выразила готовность помочь коалиции «гарантов мира» на Украине
Стармер сообщил о готовности Австралии помочь коалиции «гарантов мира» на Украине
Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности Австралии участвовать в коалиции стран, намеренных обеспечить «гарантии мира» на Украине в рамках обсуждений с премьером Австралии Энтони Альбанезе.
В заявлении, распространенном премьерской канцелярией по итогам разговора между Стармером и главой австралийского правительства Энтони Альбанезе, говорится, что Австралия готова поддержать коалицию стран, стремящихся обеспечить мир на Украине, передает ТАСС.
Кроме того, Стармер и Альбанезе обсудили предстоящую встречу министров обороны, которая должна пройти 11 марта в Париже. Во время этой встречи главы оборонных ведомств стран-участниц рассмотрят возможность направления миротворческих сил на Украину.
Лидеры также обсудили важность партнерства в рамках военного блока AUKUS, который включает Великобританию, Австралию и Соединенные Штаты. Стороны отметили значимость дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности.
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