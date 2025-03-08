Австралии выразила готовность помочь коалиции «гарантов мира» на Украине

Стармер сообщил о готовности Австралии помочь коалиции «гарантов мира» на Украине

Tекст: Вера Басилая

В заявлении, распространенном премьерской канцелярией по итогам разговора между Стармером и главой австралийского правительства Энтони Альбанезе, говорится, что Австралия готова поддержать коалицию стран, стремящихся обеспечить мир на Украине, передает ТАСС.

Кроме того, Стармер и Альбанезе обсудили предстоящую встречу министров обороны, которая должна пройти 11 марта в Париже. Во время этой встречи главы оборонных ведомств стран-участниц рассмотрят возможность направления миротворческих сил на Украину.

Лидеры также обсудили важность партнерства в рамках военного блока AUKUS, который включает Великобританию, Австралию и Соединенные Штаты. Стороны отметили значимость дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности.

Ранее Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

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