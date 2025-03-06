Лидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы

ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины

Bloomberg: ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, в ЕС разработали стратегии, позволяющие обойти Венгрию, чтобы поддержать Украину и укрепить оборонную промышленность, передает Bloomberg.

На встречах ЕС обсуждаются инициативы, не требующие согласия всех стран-членов. Предложено выделить 150 млрд евро в виде новых кредитов и расширить финансовые возможности для оборонных расходов.

Европейские страны ведут переговоры о создании коалиции, которая сможет действовать без поддержки Венгрии.

Дипломаты подчеркивают, что задача требует более радикальных мер. Также обсуждается возможность мобилизации сотен миллиардов евро через совместные займы, что вызывает противостояние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По словам Катажины Писарской, председателя Варшавской конференции по безопасности, ЕС планирует применить коалиционную схему для обхода Будапешта.

Проблема взаимодействия с Венгрией приобретает экзистенциальный характер для ЕС, отмечает агентство.

Ранее дипломаты Евросоюза выразили обеспокоенность газете Politico возможным срывом саммита из-за позиции Венгрии и поддерживающих ее стран по Украине. До этого ЕС приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.