Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.6 комментариев
Лидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы
На саммите в Брюсселе, в котором приняли участие лидеры стран ЕС, достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро, сообщает Agence France-Presse.
Согласованный в Брюсселе план ReArm EU был выдвинут Еврокомиссией, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европейского союза достичь мира на Украине через увеличение военной мощи. Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.