После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».39 комментариев
Премьер Австралии: Миротворцы поедут на Украину только после мира
Премьер Австралии Альбанезе заявил о поддержке миротворческих миссий после мира
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности поддержать миротворческие миссии на Украине лишь после достижения предварительного мирного соглашения.
Как передает РИА «Новости», премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что страна может рассмотреть отправку миротворческой миссии на Украину только при условии достижения мира. Это заявление сделано в ходе видеоконференции с участием лидеров около 25 западных стран, обсуждавших ситуацию на Украине.
В своем выступлении Альбанезе подчеркнул, что Австралия поддерживает усилия по установлению справедливого и прочного мира на Украине. По его словам, необходимо оказать давление на Россию для достижения добросовестного поведения. Он отметил, что Австралия готова рассматривать любые новые предложения и запросы на участие в миротворческих усилиях.
Альбанезе также отметил, что Австралия имеет богатый опыт участия в международных миротворческих миссиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Австралия выразила готовность помочь коалиции «гарантов мира» на Украине, Британия собралась призвать союзников Украины «напрячь все силы» против России, а Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины.