После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».26 комментариев
Британия собралась призвать союзников Украины «напрячь все силы» против России
Стармер собрался призвать союзников Украины к готовности ужесточить давление на Россию
Союзникам Украины нужно будет усилить давление на Россию, если Москва откажется сесть за стол переговоров, говорится в выдержках из текста запланированной речи премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Стармер намерен обратиться к лидерам 25 западных стран, которые будут участвовать в субботней виртуальной встрече, посвященной ситуации на Украине, передает ТАСС.
В своей речи Стармер заявит, что если Россия сядет за стол переговоров, необходимо следить за соблюдением условий перемирия. «Если она этого не сделает, мы должны напрячь все силы, чтобы увеличить экономическое давление на Россию и добиться завершения этой войны», – подчеркнул он.
Премьер-министр также заявил, что Москва якобы хочет затянуть переговоры об условиях мирного соглашения. Он заявил, что миру нужны «действия, а не изучение пустых слов и бессмысленных условий».
Согласно информации из Даунинг-стрит, в виртуальной встрече примут участие лидеры стран ЕС, представители Еврокомиссии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Украины.
Стармер призовет участников встречи «взять на себя конкретные обязательства» по мирному плану США и продолжить военную поддержку Украины. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться намерения «коалиции желающих» отправить «миротворцев» на территорию Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, на которых США удалось добиться от Украины согласия на полное прекращение огня. Президент России Владимир Путин в ответ на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине указал на необходимость продолжить консультации.