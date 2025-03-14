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    14 марта 2025, 13:22 • Политика

    Западные СМИ: Путин добивается «Версальского мира» на условиях победителя

    Западные СМИ: Путин добивается «Версальского мира» на условиях победителя
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Владимир Путин добивается собственной версии Версальского договора 1919 года», – так охарактеризовали заявление российского лидера о 30-дневном перемирии с нюансами в The Washington Post. В западных СМИ спорят о том, что хотел сказать Путин, но сходятся во мнении: Москва за счет успехов на фронте в силах влиять на повестку мирных переговоров.

    «Комментарии российского лидера свидетельствуют о том, что предстоят сложные переговоры, которые могут разрушить надежды президента Дональда Трампа на быстрое заключение мирного соглашения», – пишет The Washington Post. Газета отмечает, что упоминания Владимиром Путиным «необходимости «тщательных исследований» фактически отсрочат предложенное немедленное краткосрочное перемирие».

    Журналисты считают, что заявления президента «отражают его уверенность в позиции России в конфликте и убежденность в том, что военная поддержка Запада для Киева, скорее всего, сократится при администрации Трампа».

    Впрочем, аналитик Макс Бут в колонке для The Washington Post высказывает мнение, что Путин «не хочет соглашения о перемирии, подобного тому, которое заморозило линию фронта в Корейской войне в 1953 году». «Похоже, он добивается собственной версии Версальского договора 1919 года, который навязал Германии мир на условиях победителя после того, как она проиграла Первую мировую войну», – считает публицист.

    О сильных позиция России на фронте и в частности в Курской области пишет и The New York Times. По мнению журналистов, вытеснение ВСУ с территории российского региона «уменьшит влияние Киева на будущих мирных переговорах». «Комментарии Путина также показали: российский лидер считает, что его войска имеют преимущество на поле боя», – подчеркивается в СМИ.

    При этом в другом материале отмечается, что слова благодарности президента России американскому коллеге Дональду Трампу за активные попытки способствовать мирному урегулированию свидетельствуют о готовности Москвы к «содержательным переговорам». В то же время издание приводит мнение эксперта, который называет условия Путина «очень опасными для Украины». «По сути, он продвигал сценарий, при котором Запад не сможет помочь Киеву восстановить вооруженные силы», – пишет газета.

    Согласно информации BILD, Россия «рассматривала возможность отсрочки американского предложения о немедленном прекращении огня». «Это может позволить России договориться о более выгодных условиях», – считает издание. «Москва не хочет, чтобы ее воспринимали как препятствие для мира, и готовит сложную тактику переговоров, чтобы избежать этого впечатления – и в то же время не идти на компромисс», – добавляют журналисты.

    Между тем, британская The Guardian полагает, что Путин якобы намерен «выдвинуть ряд максималистских требований, прежде чем согласиться на какое-либо прекращение огня, что, вероятно, затянет переговоры». Среди прочего они не исключают, что речь пойдет о нерасширении НАТО.

    «Многие в Европе опасаются, что эти условия мира могут ослабить способность Запада наращивать свое военное присутствие и позволить Путину расширить собственное влияние на весь континент»,

    – добавляет The Guardian. В свою очередь французская Les Echos сетует, что российский президент упомянул в своих словах Трампа и ряд стран, но обошел вниманием Европу. «Он отдал дань уважения главам государств четырех стран, которые, по его мнению, участвуют в урегулировании конфликта: Южной Африки, Китая, Индии и Бразилии. И ни слова о европейцах», – замечает издание.

    «Заявления российского лидера Владимира Путина о прекращении огня являются последовательным продолжением его прежних мнений», – в свою очередь обращает внимание Маркку Кангаспуро, профессор и директор Александрийского института университета Хельсинки. В разговоре с Iltalehti он говорит, что «Трамп с осторожным позитивом относится к речам Путина и говорит, что, по его мнению, Россия все еще согласна на прекращение огня».

    Эксперт напомнил, что Трамп заявил о наличии у него неких «рычагов воздействия». Однако Кангаспуро считает, что эти рычаги связаны с экономическими вопросами и это «не столько кнут, сколько пряник». Эксперт не считает вероятным, что «новые и более жесткие рестрикции могли бы стать упомянутым Трампом рычагом влияния, от чего у России вскружилась бы голова».

    Об «осторожном оптимизме» заявил и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Он также отметил изменение в поведении украинской стороны во время встреч Владимира Зеленского с американским лидером и на переговорах в Саудовской Аравии. Советник подчеркнул, что обе стороны должны будут идти на компромиссы, несмотря на свои требования.

    К слову, сам Зеленский довольно негативно отреагировал на заявления Владимира Путина. Он счет их «манипуляцией», которая якобы призвана замаскировать отказ от мирного урегулирования, приводит его слова «Московский комсомолец».

    Любопытно, что во Франции, кажется, не в полной мере поняли смысл слов Владимира Путина о «нюансах» и его реакцию на 30-дневное перемирие. Так, министр вооруженных сих Франции Себастьен Лекорню сказал, что это является знаком начала реальных переговоров.

    Он также выразил надежду, что дискуссии развернутся не только между Вашингтоном и Москвой, но между Россией и Украиной, а также назвал важным участие в переговорах европейских стран, поскольку вопросы прекращения огня на Украине касаются архитектуры безопасности всей Европы.

    Тем временем страны G7, по данным агентства Reuters, не упоминаются новые санкции против России. По данным авторов, в документе приветствуется работа США по мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом страны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на 30-дневное перемирие, отметили журналисты.

    Напомним, в четверг Владимир Путин поддержал идею США о перемирии с Украиной на 30 суток. Однако президент подчеркнул, что в этом вопросе есть «нюансы». Так, по его словам, непонятно, что делать с «участком вклинения в Курской области» и находящимися там военнослужащими ВСУ.

    «Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курскую область? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток – что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет?», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    «А как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения? А это почти две тысячи километров. И там, как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. И там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые достаточно крупные подразделения», – напомнил глава государства.

    Кроме этого, Украина может использовать перемирие для получения оружия или продолжения принудительной мобилизации. Путин добавил, что следить за соблюдением режима прекращения огня будет очень сложно. «А кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам?», – задался вопросом российский лидер.

    По словам президента, прекращение огня должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса. «Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить», – подчеркнул глава государства.

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