Эксперт: Американцы должны внятно ответить на вопросы Путина по перемирию на Украине

Политолог Ткаченко: России незачем спешить с перемирием

Tекст: Андрей Резчиков

«Замечания, которые перечислил президент России относительно американской идеи 30-дневного перемирия, объясняются общей ситуацией на линии фронта», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Судя по тому, как развиваются публичные и непубличные контакты между Россией и США, возможно, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф сможет ответить на ключевые замечания Владимира Путина. Среди них вопрос о том, как быть с украинскими войсками в котле на территории Курской области в случае перемирия?» – напомнил собеседник.

«То же самое касается формирующихся котлов на других участках фронта, судьбы поставок оружия на Украину, мобилизации, развития военной инфраструктуры ВСУ и контроля нарушений прекращения огня. В противном случае перемирием воспользуется обороняющаяся сторона. А нам в этом вопросе спешить некуда, так как инициатива на поле боя остается за нами и президент ставит это во главу угла», – продолжил Ткаченко.

Политолог считает, что Путин занял юридически идеальную позицию – Россия в принципе «за» 30-дневное перемирие, однако рациональное решение по этому вопросу можно принять лишь тогда, когда детали возможного соглашения будут проработаны в полной мере. «Если пользоваться метафорами, то сперва США перебросили мяч в нашу сторону, а теперь мы его вернули обратно: американцы должны внятно ответить на вопросы Путина», – пояснил эксперт.

При этом российско-американские переговоры не исчерпываются украинской проблематикой – стороны обсуждают дальнейшую судьбу НАТО, контуры новой архитектуры безопасности в Евразии, энергетику, финансы, санкции и так далее – «переговоры на разном уровне ведутся на десяти площадках, если не больше».

Политолог уверен в продолжении содержательного диалога между Москвой и Вашингтоном. «Мы будем обсуждать вопросы безопасности, экономического сотрудничества, снятия санкций, восстановления дипломатических отношений. За этими переговорами следят во всем мире. Для нас Штаты остаются не только ключевым противником, но и ключевым партнером по строительству многополярного мира. И мы хотим, чтобы наш разговор с американцами шел конструктивно», – заключил Ткаченко.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин поддержал идею США о перемирии с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. «Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курскую область? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток – что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить, после того как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно», – сказал глава государства.

«А как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения? А это почти две тысячи километров. И там, как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. И там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые достаточно крупные подразделения», – напомнил президент.

Кроме этого, Украина может использовать перемирие для получения оружия или продолжения принудительной мобилизации. По словам Путина, прекращение огня должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса.

«Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить. Думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить, может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается», – сказал президент.