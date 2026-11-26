Tекст: Алексей Дегтярёв

«Большие проекты на 2027 год пока на стопе, а текущие задачи, развитие, конечно, будем продолжать разрабатывать новые модели, над электроникой работаем, но о каком-то строительстве заводов, конечно, об этом речи сейчас нет. Стараемся коллектив, компетенции сохранять», – сказал Бабкин ТАСС.

По его словам, в первом полугодии завод зафиксировал рост объема продаж, однако затем ситуация на рынке изменилась.

Предприятие третий год подряд сталкивается с трудностями при сбыте продукции. Спад спроса на технику обострился в 2024 году, а в 2025 году руководству пришлось перенести ежегодный отпуск коллектива и сократить программу выпуска.

Правительство Ростовской области сообщало о сокращении 2 тыс. рабочих мест на заводе. В связи с этим федеральные власти ввели для предприятия ряд мер поддержки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил об остановке спада в российском сельхозмашиностроении.

В прошлом году пресс-служба компании «Ростсельмаш» объявила о переносе ежегодного отпуска сотрудников из-за проблем на рынке.

Весной прошлого года продажи сельхозтехники в России упали более чем на 30%.