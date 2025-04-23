«Ростсельмаш» сообщил о снижении продаж сельхозтехники

Совладелец «Ростсельмаша»: Продажи сельхозтехники рухнули более чем на треть

Tекст: Елизавета Шишкова

Рынок сельхозтехники России переживает тяжелый кризис, передает «Коммерсант».

По данным совладельца «Ростсельмаша» Константина Бабкина, с начала 2025 года продажи отечественной техники снизились более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бабкин подчеркнул: «Мы наблюдаем резкое падение рынка, а также продаж российской сельхозтехники за первые два месяца 2025 года – более чем на 30% – по сравнению с началом предыдущего года».

Он отметил, что прошедший год также был худшим за последнее десятилетие для всей отрасли и завода, хотя в 2010 году кризис был еще серьезнее. Из-за снижения спроса осенью завод был вынужден перейти на сокращенный режим работы – всего три дня в неделю, что негативно сказалось на коллективе.

В настоящее время «Ростсельмаш» вернулся к пятидневной рабочей неделе, но с пониженной загрузкой. Для оптимизации пришлось уволить 2 тыс. сотрудников, однако дальнейших массовых сокращений руководство старается избежать.