  За ночь над Россией уничтожили 55 украинских БПЛА
    Иран напугал Америку ответным огнем
    Минфин предложил дать ФНС право искать скрытые доходы в переводах на карты россиян
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    «Новатэк» договорился о поставках газа во Вьетнам
    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива
    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном
    Комиссия кабмина одобрила десятилетний срок давности по делам о приватизации
    В Колумбии разбился самолет со 110 военными на борту, половина выжила
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто будет отвечать за действия нейросети

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    24 марта 2026, 07:54 • Новости дня

    Австралийские самолеты-разведчики помогли Киеву с территории ФРГ и Польши

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Австралийские самолеты-разведчики Boeing E-7A Wedgetai помогали Киеву с территории ФРГ и Польши, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

    Альбанезе на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что австралийские самолеты-разведчики Boeing E-7A Wedgetail оказывали поддержку Киеву, действуя с территории Германии и Польши, передает РИА «Новости». телеканал ABC.

    Он подчеркнул: «Мы продолжим работать с нашими европейскими партнерами. Например, наши самолёты E-7 действовали из Германии и Польши, оказывая помощь Украине».

    Также он отметил, что Австралия уже вложила значительные средства в поддержку Киева, предоставив ему около 1,7 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердил готовность отправить военнослужащих на Украину в составе миротворческой миссии.

    Канберра разместила разведывательный самолет и воинский контингент на авиабазе Рамштайн в Германии.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала согласовать выделение Киеву кредита в размере 90 млрд евро.

    23 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    Украина впервые использовала самолет радиолокационного обнаружения Saab 340
    Украина впервые использовала самолет радиолокационного обнаружения Saab 340
    @ Bjorn Trotzki /imago-images/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые был зафиксирован полет самолета радиолокационного дозора Saab 340 AEW&C в небе над Украиной, пишет TWZ.

    Самолет радиолокационного дозора Saab 340, по-видимому, был впервые замечен в небе над Украиной, пишет TWZ.

    На появившихся в Сети кадрах, якобы снятых в светлое время суток, отчетливо виден самолет с характерным «балочным» обтекателем радара на фюзеляже. Видео было впервые опубликовано в российском Telegram-канале, однако время и место съемки не подтверждены, как и подлинность самого видео.

    Если съемка подлинная, это первый случай, когда Saab 340 AEW&C заснят в составе украинских ВВС. Ранее открытые источники фиксировали возможные полеты такого самолета в районе Львова, что могло указывать на постпоставочную калибровку техники. Два самолета этого типа переданы Украине в мае 2024 года в рамках крупнейшего на тот момент шведского пакета военной помощи, стоимостью 1,25 млрд долларов.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты, что критично для координации противодействия российским беспилотникам и крылатым ракетам на малых высотах. Радарная система также может обнаруживать объекты, скрытые рельефом, что значительно расширяет возможности украинской ПВО.

    Ранее для обмена данными между подобными самолетами и истребителями F-16 и Mirage 2000 использовалась система связи Link 16, однако, по информации конца 2024 года, эти модули в украинских F-16 отключены или удалены из-за опасений США, что технология может попасть к России. Тем не менее даже без Link 16 новый самолет резко увеличивает возможности воздушной и морской разведки ВСУ.

    Возможности Saab 340 AEW&C делают его приоритетной целью для российской армии. Самолеты этого типа, скорее всего, дислоцированы на западе Украины и перемещаются между аэродромами для снижения риска поражения ударами. По мнению экспертов, при наличии всего двух машин невозможно обеспечить круглосуточное патрулирование, поэтому один Saab 340, вероятно, находится в постоянной готовности к вылету в случае массированной атаки дронов или ракет.

    Оценку эффективности этих самолетов даст только время, однако специалисты подчеркивают, что появление радарного самолета существенно повысило осведомленность украинских сил ПВО о воздушной обстановке и позволило быстрее реагировать на угрозы со стороны российских дронов и ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции приняло решение передать ВСУ два самолета радиолокационной разведки ASC 890.

    Позднее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Стокгольм за предоставление этой техники.

    Владимир Зеленский заявил о намерении получить от западных партнеров флотилию из 250 новых бортов.

    23 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    @ Сергей Батурин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тысячи жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были перемещены на Украину, смогут вернуться домой в случае отмены или существенного упрощения процедуры фильтрации, заявил экс-советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

    «Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться… Для людей будет возвращение домой», – приводят его слова украинские СМИ, передают «Вести».

    Андрющенко также указал на ошибки, допущенные при организации приема украинцев, покинувших страну и уехавших в государства Евросоюза. По его словам, судьба беженцев, чей статус истечет в марте 2027 года, остается неясной. Он добавил, что проблему усугубляют призывы к мобилизации мужчин, находящихся за границей.

    Ранее в Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    23 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Российские войска «разрезали пополам» группировку ВСУ в Константиновке
    Российские войска «разрезали пополам» группировку ВСУ в Константиновке
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате наступления российские штурмовые группы вошли в Константиновку с востока и разделили украинские силы на две части, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские войска удачно провели операцию в Константиновке, передает ТАСС.

    По данным силовых структур, штурмовые подразделения России вошли в город с восточной стороны, что позволило разделить украинскую группировку на две части.

    «Группировка противника в Константиновке разрезана пополам», – заявили в силовых структурах. Таким образом, линия обороны ВСУ оказалась нарушена, а украинские военные были изолированы друг от друга.

    Кроме того, по информации силовых структур, российские войска ведут огневое воздействие на противника не только с востока, но и с северного и южного направлений. Это значительно осложняет маневры и переброску резервов ВСУ внутри города.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ в Константиновке.

    23 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Грузия обиделась на лидеров Евросоюза за отсутствие соболезнований

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    В Тбилиси резко раскритиковали лидеров Евросоюза и украинского президента Владимира Зеленского за отсутствие соболезнований в связи с кончиной патриарха Грузии Илии Второго, которого похоронили в Сионском соборе в Тбилиси 22 марта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ни одного соболезнования от еврокомссаров! Ни одного! Какие фарисеи! Вот как они «заботятся» о народе Грузии, – заявил бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. – Мечтают только вовлечь Грузию во что-то ужасное».

    Политолог Гиа Абашидзе считает, что отсутствие соболезнований из Брюсселя «показало нам настоящее лицо еврократии».

    По его словам, в реальности Брюссель «стоит не рядом с народом Грузии, а покровительствует криминалам и экстремистам в нашей стране».

    «Хорошо, что нынешняя когорта евробюрократов сама сбросила лживую маску «солидарности» с нашим народом», – отметил он.

    «Аналогично поступил и Владимир Зеленский. Собственный народ спросит с него за предательство и коррупцию», – сказал Гиа Абашидзе.

    В траурных мероприятиях приняли участие официальные и церковные делегации разных стран, в том числе РПЦ. Соболезнования высказал, в частности, госсекретарь США Марко Рубио, а от имени главы российского государства Владимира Путина «духовенству и народу Грузии» соболезнования выразил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Напомним, церемония прощания с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II состоялась в Сионском соборе Тбилиси.

    23 марта 2026, 23:29 • Новости дня
    Скончался отслуживший в зоне СВО добровольцем депутат Госдумы Юрий Швыткин
    Скончался отслуживший в зоне СВО добровольцем депутат Госдумы Юрий Швыткин
    @ Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    На 61-м году жизни скончался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и участник спецоперации Юрий Швыткин, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин», – приводятся слова спикера на сайте Госдумы.

    Володин заявил, что Швыткин был патриотом, боевым офицером и надежным товарищем «Защищал страну добровольцем в зоне СВО», – указал Володин. Он выразил соболезнования семье и близким Швыткина. Володин указал, что Швыткин был заместителем председателя Комитета по обороне и активно занимался вопросами поддержки участников спецоперации и их семей.

    Швыткин родился в 1965 году в Красноярске, окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище и Академию управления МВД России. С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполнял специальные задачи в различных регионах СССР. Позднее занимал руководящие должности в органах внутренних дел Красноярского края и участвовал в боевых действиях в Чечне.

    С 2001 года был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, а с 2016 года – депутатом Государственной Думы VII и VIII созывов.

    Швыткин – полковник полиции. Был награжден тремя орденами Мужества, медалью «За боевые заслуги». Принимал участие добровольцем в специальной военной операции на Украине, пишет «Фонтанка».

    В 2024 году он в течение нескольких месяцев участвовал в боевых действиях на Украине в штабе бригады БПЛА, пишет «Коммерсант».

    23 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    После удара ВС России тела офицеров ВСУ вывозили вертолетами

    Офицеров ВСУ эвакуировали вертолетами после удара по резервам

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли серию мощных ударов по тыловым районам противника, уничтожив высокопоставленных командиров в Днепропетровской области, тела которых вывозили вертолетами, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Днепропетровской области удары пришлись по резервам ВСУ, среди погибших вероятно оказались высокопоставленные офицеры, поскольку эвакуация осуществлялась вертолетами. В Николаевской области была поражена группа недавно прибывших военных и связистов, после чего утром в город доставили два микроавтобуса с телами погибших, пишет «Московский комсомолец».

    В Кировоградской области акцент ударов пришелся на железнодорожную инфраструктуру: серьезно повреждена узловая станция Знаменка, пострадали депо, цистерны с горючим и диспетчерская, движение поездов приостановлено. В Александрийском районе удары пришлись по складам на вертолетодроме, где наблюдалась длительная детонация.

    Также Лебедев сообщил, что в Днепропетровской области уничтожен состав на станции Кривой Рог, над местом инцидента поднялся черный дым. В Черниговской области под удар попала подстанция «Нежинская» и тренировочный лагерь в Репках, где учат украинских военных работе с техникой НАТО: после атаки в больницу доставили около тридцати раненых, тяжело пострадавших увезли в Чернигов на шести военных «скорых».

    Еще одной целью стал военный аэродром в Певцах, с которого запускались реактивные БПЛА по Ленинградской области. В ночь на предприятие «Пожежспецмаш» в Черниговской области, ремонтирующее бронетехнику, также был нанесен удар.

    Ранее в пригороде Одессы нанесли удар по 7-й погранзаставе в районе Фонтанка, где находились франкоговорящие наемники.

    После удара по воинской части в Балабино в пригороде Запорожья к месту прибыли многочисленные машины скорой помощи и вертолеты.

    24 марта 2026, 03:43 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе сбили воздушную цель над морем
    Силы ПВО в Севастополе сбили воздушную цель над морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, над морем уничтожена воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель над морем в районе Северной стороны», – говорится в сообщении губернатора в Max.

    Развожаев призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и находиться в укрытиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. При этом в городе экстренные службы проводят работы в связи с взрывом в многоквартирном доме, причины которого устанавливаются.

    23 марта 2026, 13:25 • Новости дня
    В Киеве предложили «отпраздновать» теракт в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заведение общепита «Офензива» в украинской столице «отметило» годовщину трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», предложив гостям тематический набор закусок и алкоголя.

    Рекламный пост появился на странице заведения «Офензива» в соцсетях, передает «Российская газета».

    Посетителям предлагают набор закусок «Крокус Сити» и четыре рюмки наливок по числу террористов. В рекламе утверждается: «Теракт невероятно смешной». Гостей заведения также зовут его «отпраздновать».

    В соцсетях организация называет себя «первым военно-художественным баром в столице».

    В 2024 году киевский бар «Офензива» включал в меню сет «Крокус Сити» с фотографией горящего здания. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла злорадство в украинских соцсетях деятельностью «информационных террористов».

    23 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Кремль назвал ложью сообщения о переговорах России и США по разведданным

    Песков назвал ложью статью Politico о сговоре с США по разведданным Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о предложениях Москвы Вашингтону по Украине и Ирану не соответствуют действительности.

    Сообщения газеты Politico, будто Москва предлагала Вашингтону отказаться от передачи разведданных Киеву в обмен на аналогичный шаг в отношении Тегерана, являются абсолютным вымыслом, передает ТАСС. Такую характеристику опубликованным материалам дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Это сообщение, мы его видели, безусловно. Оно относится к категории неправдивых, а точнее – лживых сообщений», – прокомментировал представитель Кремля.

    Напомним, газета Politico сообщила, что Москва якобы предлагала США соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о якобы сделанном предложении к США отказаться от разведывательной помощи на Украине и Ирану.

    23 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Politico: Трамп может лишить Украину помощи из-за Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские политики опасаются прекращения американской военной помощи киевскому режиму, если Брюссель не поддержит силовую операцию Вашингтона на Ближнем Востоке, пишут СМИ.

    Правительства стран ЕС опасаются, что президент США Дональд Трамп отомстит союзникам за отказ помогать в разблокировке Ормузского пролива, пишет Politico.

    По данным дипломатических источников, Трамп может полностью остановить поддержку Киева.

    Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита в Брюсселе заявил, что война в Иране «не должна отвлекать наше внимание от поддержки, которую мы оказываем Украине». При этом хозяин Белого дома ранее назвал НАТО «бумажным тигром» и обвинил альянс в трусости за бездействие в регионе.

    Дипломаты указывают на риск дефицита ракет для систем ПВО Patriot, которые сейчас массово расходуются Эмиратами. В Брюсселе боятся возникновения ситуации, когда Вашингтон будет вынужден выбирать только один конфликт для ресурсного обеспечения, пожертвовав интересами Киева.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил Трампу разменять участие в конфликте в Ормузском проливе на помощь Украине. Европейские политики попытались надавить на главу Белого дома для возвращения к военной поддержке Киева. Политолог Александр Рар называл отказ ЕС от помощи Вашингтону следствием обиды на скрытность американского руководства.

    23 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ портовые объекты
    ВС России поразили используемые ВСУ портовые объекты
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

    Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, местам сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 526 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 126 663 беспилотника, 652 ЗРК, 28 430 танков и других бронемашин, 1691 боевая машина РСЗО, 34 020 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 546 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по военным объектам на Украине.

    23 марта 2026, 12:36 • Новости дня
    ВС поразили полигон с техникой НАТО в Черниговской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе поселка Репки в Черниговской области был поражен полигон, где проходили тренировки украинских боевиков с использованием вооружений НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Российские войска нанесли удар по полигону с техникой НАТО в Черниговской области, передает РИА «Новости».

    По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, объект находился у поселка Репки и располагался на территории бывшей воинской части А-0254, которую сейчас используют подразделения территориальной обороны для тренировок.

    Лебедев сообщил: «Прилет в бывшую в/ч А-0254, которую сейчас использует территориальная оборона для тренировок. В районную больницу свезли около 30 раненых солдат, наиболее тяжелых увезли в Чернигов на шести военных скорых». Он также уточнил, что на этом полигоне украинских бойцов обучали работе с вооружением НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 60 украинских спецназовцев получили ранения после удара по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум. После удара по воинской части в Балабино в пригороде Запорожья к месту прибыли многочисленные машины скорой помощи и вертолеты.

    23 марта 2026, 12:01 • Новости дня
    Дрозденко: В Ленобласти уничтожили более 70 воздушных целей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Режим воздушной опасности в Ленинградской области отменили после ликвидации десятков летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    В Ленобласти отменен сигнал тревоги, указал губернатор, передает РИА «Новости».

    Всего над регионом уничтожено более 70 воздушных целей, никто не погиб.

    Несколькими часами ранее Дрозденко сообщал, что за сутки над Ленобластью поразили свыше 60 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Всего за ночь с воскресенья на понедельник над Россией поразили 249 украинских беспилотников.

    23 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    Над Россией за два часа сбили 29 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В понедельник утром над страной нейтрализовали десятки украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Министерство обороны.

    С 7.00 до 9.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 29 украинских дронов над Ленобластью, Калужской, Курской, Рязанской и Липецкой областями, указало ведомство в Max.

    Также дроны уничтожили над Московским регионом.

    В ночь с воскресенья на понедельник над Россией поразили 249 украинских дронов. Над Ленобластью в последние 24 часа нейтрализовали свыше 60 беспилотников.

    23 марта 2026, 11:10 • Новости дня
    В Киевской области при взрывах ранения получили двое полицейских

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Буча в Киевской области возле многоквартирного дома прогремели два взрыва, в результате чего ранения получили двое сотрудников полиции.

    Инцидент произошел утром, когда неизвестный предмет взорвался рядом с жилой многоэтажкой, повредив остекление, сообщили в администрации региона, передает РИА «Новости».

    Спустя некоторое время сработало второе устройство, из-за чего пострадали полицейские, их госпитализировали.

    На месте происшествия продолжают работать взрывотехники, спасатели и следственные группы.

    В середине марта 2026 года в здании районного управления полиции в городе Шостка прогремел взрыв. В феврале семь сотрудников патрульной службы пострадали из-за детонации устройства на заброшенной автозаправке в Николаеве.

    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Британия объявила о размещении ЗРК в Бахрейне и Кувейте
    СПЧ направил в Минтранс предложения о запрете курьерам езды по тротуарам
    Россиян предупредили о штрафах за сбор березового сока в пределах города
    У больной раком блогера Лерчек отказал правый глаз

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Война с Ираном добивает остатки Британской империи

    Судьба ключевых британских военных баз в Средиземном море поставлена под вопрос. Почему Кипр, который десятилетиями терпел их присутствие на своей территории, теперь называет базы «пережитком колониализма» – и как Лондон пытается лавировать, желая сохранить присутствие на стратегически важном острове? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации