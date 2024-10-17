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Австралия пообещала Украине военную помощь в 164 млн долларов
Австралия выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 164 млн долларов для усиления огневой мощи и мобильности украинских вооруженных сил, сообщил вице-премьер Ричард Марлз.
Власти Австралии решили передать Украине пакет военной помощи на 245 млн австралийских долларов, что соответствует 164 млн долларов США. Об этом заявил австралийский вице-премьер и министр обороны Ричард Марлз, сообщает ТАСС.
По его словам, данная помощь повысит огневую мощь и мобильность украинских вооруженных сил, а также дополнит усилия стран-партнеров по поддержке украинских бронетанковых бригад.
Общий объем военной помощи, предоставленной Австралией с февраля 2022 года, уже превысил 1,3 млрд австралийских долларов. Кроме того, более 134 млн долларов были выделены в качестве гуманитарной помощи Киеву.
Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой ранее сообщил, что в рамках нового пакета помощи в Украину будут отправлены 49 танков M1A1 Abrams, выведенных из эксплуатации австралийским Министерством обороны. Часть этих боевых машин не пригодна к использованию и может быть использована на запчасти.
Кроме того, Канберра направила 90 инструкторов для подготовки украинских военных в Британии и разместила разведывательный самолет и до 100 военнослужащих на авиабазе Рамштайн в Германии для содействия в охране маршрутов снабжения Украины. Также известно о 48 австралийцах, участвующих в боевых действиях на стороне Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ввстралийские власти планируют передать киевскому режиму 49 списанных американских танков M1A1 Abrams. Правительство Румынии утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти, что является частью поддержки Украины на уровне НАТО и ЕС. Президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 425 млн долларов, включая системы ПВО, после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.