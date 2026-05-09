Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.4 комментария
Захарова объяснила страхом «перепрошивки» бум туров в Нарву из стран Балтии
Массовые поездки граждан балтийских стран на границу для наблюдения за празднованием Дня Победы стали формой протеста против попыток лишить их исторической памяти, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
Жители балтийских государств активно скупают туры в приграничный город Нарву, чтобы увидеть торжества ко Дню Победы. Мария Захарова назвала это осознанным сопротивлением.
«В странах Балтии люди сопротивляются. Они знают историю, они понимают, что с ними хотят сделать. Их хотят даже не обмануть, их хотят перепрошить. И они хотят донести своим детям, своим будущим поколениям эту правду. Они хотят передать огонь истины», – заявила дипломат ТАСС..
По словам представителя МИД, граждане осознали необходимость противостоять расчеловечиванию. Она пояснила, что люди не желают превращаться в лишенных памяти манкуртов из одноименного романа Чингиза Айтматова.
Дипломат добавила, что сейчас против населения ведутся когнитивные войны для ментального перепрограммирования.
Захарова отметила колоссальные риски для борцов с уничтожением исторической памяти в Прибалтике. Этим людям угрожает статус граждан второго сорта. Подобное надругательство над ментальностью народов она сочла хуже рабства.
Это люди, которые сопротивляются тому, какая участь им уготовлена: что дальше будут им рассказывать небылицы и вписывать их в ряды людей второго сорта, говорить, что они не имеют права на прекрасные сады, золотые миллиарды, элитные клубы или как-то еще. Что они вечно будут в списках тех, кому уготованы дикие джунгли, и вообще их положение будет оправдываться тем, что они – люди, как западники испокон веков говорят, не того сорта», – заключила Захарова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы. Тысячи жителей Прибалтики отправились в Россию отпраздновать День Победы. Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии.