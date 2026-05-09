Пушилин предрек развал НАТО после завершения конфликта вокруг Ирана

Tекст: Катерина Туманова

Пушилин считает, что внутри военно-политического блока накопились существенные противоречия, которые не позволят организации вернуться к привычному формату работы.

«Определенный надрыв произошел уже, его уже вычеркнуть или сделать вид, что ничего не было, а потом после окончания конфликта с Ираном опять все начать, как будто все было хорошо, было какое-то недоразумение, уже не получится», – заявил он ТАСС.

Глава ДНР добавил, что НАТО ожидают достаточно серьезные изменения. При этом сценарий полного распада военного блока является, по его мнению, вполне вероятным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg допустило возможность краха НАТО из-за разногласий и амбиций Дональда Трампа. Экс-главком сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис предупредил о риске прекращения существования объединения в его нынешнем виде. Экс-генсек НАТО Столтенберг заявил о возможном крахе НАТО при Трампе.