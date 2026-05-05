Премьер Эстонии Михал решил отметить в Нарве 9 мая День Европы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал 9 мая отправится в приграничный с Россией город Нарва, чтобы принять участие в праздновании Дня Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В официальном сообщении отмечается: «В субботу, 9 мая, Нарву посетит премьер-министр Эстонии Кристен Михал, чтобы отметить День Европы».

Помимо Михала, в Нарве в этот день также будет присутствовать комиссар Евросоюза по вопросам равенства поколений, культуры, молодежи и спорта Гленн Микаллеф. Программа мероприятий для европейских чиновников пока не раскрывается.

Ранее эстонская газета Postimees сообщала, что туроператор Hansareisid организует экскурсионные поездки в Нарву и приграничные районы на 9 мая. Желающие смогут стать свидетелями празднования Дня Победы, который традиционно отмечается в этот день в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради празднования Дня Победы.

Празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местной прессы и властей.