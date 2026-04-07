Tекст: Дмитрий Зубарев

В Австралии впервые заведено уголовное дело против резервиста армии за участие в конфликте на стороне Вооружённых сил Украины, передает ТАСС. Федеральная полиция сообщила, что 25-летнему жителю штата Южная Австралия предстоит предстать перед судом в Аделаиде по обвинению в нарушении закона, который запрещает служить в вооружённых силах иностранных государств без соответствующего разрешения.

По данным следствия, мужчина отправился на Украину в мае 2025 года, где действовал как оператор беспилотников в составе ВСУ, а вернулся на родину в январе 2026 года. Расследование началось после обращения министерства обороны Австралии. В начале апреля полицейские провели обыск у подозреваемого и изъяли электронные устройства, на которых нашли материалы, подтверждающие его участие в боевых действиях.

«Это первый случай, когда мы предъявляем кому-либо обвинение в этом преступлении», – заявили в полиции, отметив, что за нарушение грозит до 20 лет лишения свободы. В ведомстве также напомнили, что действующее законодательство ограничивает участие, в том числе военных, в деятельности иностранных вооружённых структур без специального разрешения. Жителей страны призвали сообщать о подобных случаях через горячую линию силовых структур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд ЛНР приговорил наемника из Австралии Оскара Дженкинса к 13 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Киева.

Верховный суд ДНР заочно осудил 25-летнего австралийца Калеба Листа к 14 годам строгого режима за наемничество в рядах украинских формирований.

В Австралии ранее впервые военного Оливера Шульца привлекли к суду по обвинению в военных преступлениях за действия в Афганистане.