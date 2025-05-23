Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Наемника из Австралии в России заочно осудили на 14 лет
Австралийского наемника Калеба Листа, воевавшего против российской армии в составе украинского батальона, заочно приговорили за наемничество, сообщила Генпрокуратура.
Верховный суд ДНР заочно приговорил 25-летнего австралийца Листа по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте» к 14 годам строгого режима, сообщили в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».
В 2022 году Лист через Польшу прибыл на контролируемую киевским режимом территорию и вступил в так называемый «Интернациональный легион», там он прошел военную подготовку.
С 2023 года по февраль 2025 года он в должности оператора батальона теробороны 127-й отдельной бригады участвовал в боевых действиях против ВС России.
За свои действия он получил более 2,9 млн рублей.
Ранее в мае британца Ариэля Моше заочно признали виновным в участии в конфликте на стороне Украины и приговорили к шести годам колонии.