В Австралии впервые служащего ВС привлекли к суду за военные преступления

Tекст: Дмитрий Зубарев

Впервые в истории Австралии военнослужащий предстанет перед судом за нарушение международного гуманитарного права, сообщает ТАСС.

Речь идет о бывшем спецназовце Оливере Шульце, которого обвиняют в убийстве жителя деревни в Афганистане в 2012 году. Верховный суд штата Новый Южный Уэльс рассмотрит это дело в ближайшее время.

Если вина Шульца будет доказана, ему может грозить пожизненное заключение. Дело получило огласку после того, как австралийская вещательная корпорация ABC в 2020 году обнародовала материалы расследования, где утверждалось, что камера на каске сослуживца зафиксировала момент убийства.

Первые разбирательства завершились решением о невиновности Шульца, так как следствие считало, что афганец представлял угрозу. Однако в этом году по делу вновь прошли слушания, после чего оно было передано в Верховный суд штата.

