Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
В Австралии впервые служащего ВС привлекли к суду за военные преступления
Бывший спецназовец Оливер Шульц стал первым австралийским военным, которого судят по обвинению в военных преступлениях за действия в Афганистане.
Впервые в истории Австралии военнослужащий предстанет перед судом за нарушение международного гуманитарного права, сообщает ТАСС.
Речь идет о бывшем спецназовце Оливере Шульце, которого обвиняют в убийстве жителя деревни в Афганистане в 2012 году. Верховный суд штата Новый Южный Уэльс рассмотрит это дело в ближайшее время.
Если вина Шульца будет доказана, ему может грозить пожизненное заключение. Дело получило огласку после того, как австралийская вещательная корпорация ABC в 2020 году обнародовала материалы расследования, где утверждалось, что камера на каске сослуживца зафиксировала момент убийства.
Первые разбирательства завершились решением о невиновности Шульца, так как следствие считало, что афганец представлял угрозу. Однако в этом году по делу вновь прошли слушания, после чего оно было передано в Верховный суд штата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, наемник Дженкинс поехал на Украину под влиянием пропаганды в австралийских СМИ. Австралия подтвердила нахождение Дженкинса под стражей в России. Посла России вызывали в МИД Австралии по поводу пленения Дженкинса.