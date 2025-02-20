Политолог Марк Лоу оценил влияние СМИ на решение австралийцев ехать воевать на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Австралийский наемник Оскар Дженкинс мог стать на сторону ВСУ из-за влияния австралийских СМИ, пишет РИА «Новости». Политолог из Австралии Марк Лоу отметил, что в местной прессе превалирует информация о победах Украины, что может побудить молодых людей, как Дженкинс, отправиться на войну, ожидая вернуться героями. Лоу предполагает, что Дженкинс, возможно, страдает психическим расстройством, согласно данным, якобы полученным от его родителей.

Лоу также добавил, что многие наемники, отправляющиеся на Украину, могут быть «немного сумасшедшими или страдающими манией величия». Часть из них – бывшие военные или члены полувоенных группировок, которые ищут способы реализовать свою агрессию.

Политолог подчеркивает, что наемники выбирают войну ради заработка и, по его мнению, это становится легальным способом убивать. Лоу сравнил это с возможной защитой своей родины: «Если бы завтра какая-то страна вторглась в Австралию, я бы тоже задумался, стоит ли мне сражаться за моих детей и дедушку, который участвовал в Первой мировой войне».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Австралии вызвало российского посла для обсуждения дела австралийского наемника Оскара Дженкинса. Австралия запросила у России информацию о задержании Дженкинса в зоне специальной военной операции. Канберра подтвердила, что Дженкинс жив и содержится под стражей после сообщений о его смерти.