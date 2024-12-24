Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.0 комментариев
Посла России вызвали в МИД Австралии из-за попавшего в плен наемника
Посла России вызвали в МИД Австралии из-за попавшего в плен наемника Дженкинса
Министерство иностранных дел Австралии вызвало российского посла для обсуждения дела австралийского наемника Оскара Дженкинса, попавшего в плен в Краматорске, что вызвало обеспокоенность правительства Австралии по поводу «безопасности своего гражданина».
Посла России Алексея Павловского вызвали в Министерство иностранных дел и торговли Австралии для обсуждения ситуации с австралийским наемником Оскаром Дженкинсом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.
По его словам, Дженкинс, который является жителем Мельбурна, попал в плен в ходе украинского конфликта, и Австралия предпринимает шаги по обеспечению его безопасности.
Ранее в социальных сетях появилось видео, где 32-летний Оскар Дженкинс, как отмечается австралийским телеканалом ABC, был допрошен российскими военными. По данным канала, Дженкинс воевал на стороне Украины и был взят в плен в Краматорске.
Премьер Альбанезе подчеркнул, что австралийские чиновники активно работают над вопросом безопасности наемника и предостерег австралийцев от участия в зарубежных конфликтах.
Минобороны России неоднократно заявляло, что иностранные наемники, участвующие в украинском конфликте, используются киевским режимом в качестве «пушечного мяса». Многие наемники отмечали в интервью, что украинские военные плохо координируют их действия, а интенсивность боевых действий значительно выше, чем в Афганистане или на Ближнем Востоке.
Ранее австралийский наемник Бред Кендалл из «иностранного легиона» ВСУ заявил пранкерам о бесполезности действий военного командования Украины.
На середину этого года обвиняемыми в участии на стороне украинской армии считались более 700 иностранных граждан.
При этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало о годовщине создания международного легиона, где воюют наемники из более чем 50 стран мира.