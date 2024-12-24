Посла России вызвали в МИД Австралии из-за попавшего в плен наемника Дженкинса

Tекст: Мария Иванова

Посла России Алексея Павловского вызвали в Министерство иностранных дел и торговли Австралии для обсуждения ситуации с австралийским наемником Оскаром Дженкинсом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.

По его словам, Дженкинс, который является жителем Мельбурна, попал в плен в ходе украинского конфликта, и Австралия предпринимает шаги по обеспечению его безопасности.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где 32-летний Оскар Дженкинс, как отмечается австралийским телеканалом ABC, был допрошен российскими военными. По данным канала, Дженкинс воевал на стороне Украины и был взят в плен в Краматорске.

Премьер Альбанезе подчеркнул, что австралийские чиновники активно работают над вопросом безопасности наемника и предостерег австралийцев от участия в зарубежных конфликтах.

Минобороны России неоднократно заявляло, что иностранные наемники, участвующие в украинском конфликте, используются киевским режимом в качестве «пушечного мяса». Многие наемники отмечали в интервью, что украинские военные плохо координируют их действия, а интенсивность боевых действий значительно выше, чем в Афганистане или на Ближнем Востоке.

Ранее австралийский наемник Бред Кендалл из «иностранного легиона» ВСУ заявил пранкерам о бесполезности действий военного командования Украины.

На середину этого года обвиняемыми в участии на стороне украинской армии считались более 700 иностранных граждан.

При этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало о годовщине создания международного легиона, где воюют наемники из более чем 50 стран мира.