Австралийский наемник рассказал пранкерам о «пустой трате жизней» командованием ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

С наемником пранкеры разговаривали от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко под предлогом набора им иностранцев в свою личную военную компанию, передает ТАСС.

Кендалл рассказал, что во время его участия в боях потери возникали даже там, где их не должны были допустить.

Наемник предполагает, что потерь будет еще больше. В последний раз он ездил в командировку на север Украины. По словам Кендалла, хорошо укрепленную позицию защищали всего шесть украинских солдат, когда их должно было быть не менее 30-40. Поэтому, добавил он, русские войска просто прорвали всю зону, поскольку на позиции не было живой силы.

«Это просто пустая трата человеческих жизней. Во многих операциях не было никакого плана. Все планы разрабатывали всего за два дня до начала», – признался наемник.

Он добавил, что ВС России «очень-очень хорошо» адаптировались и многому научились. По словам военного, «русские очень хорошо воюют».

Между тем из «иностранного легиона» ВСУ многие наемники уходят, поскольку у них нет поддержки со стороны руководства, от этого страдает моральный дух.

Кроме того, Кендалл заявил, что оплата службы в иностранном легионе шокирует его. ВСУ пытались сделать так, чтобы наемники не знали, сколько им платят. Иногда солдаты получали 60 тыс. гривен (около 140 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД). А потом в начале месяца им выдавали еще 40 тыс. гривен (около 95 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД). Полную сумму наемники никогда не получали, рассказал австралиец.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в международном легионе ВСУ воюют иностранные наемники из «более чем 50 стран мира».