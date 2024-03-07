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    Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов
    Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М
    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба
    CNN сообщил о «грибовидном» облаке после взрыва в Одессе у кортежа Зеленского
    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино
    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы
    Норвегия присоединилась к коалиции по обеспечению Киева средствами ПВО и ПРО
    Определена сумма иска Газпрома к польским компаниям
    ЕК увидела риски конфликтов в Европе из-за дефицита воды
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

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    7 марта 2024, 14:38 • Новости дня

    Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран

    ГУР МО Украины: В рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран

    Tекст: Ольга Никитина

    Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о годовщине создания международного легиона ГУР МО Украины, в котором воюют иностранные наемники из «более чем 50 стран мира».

    В заявлении ведомства говорится, что в их число входят «бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений» из США, Британии, Австралии, европейских стран, Азии, Африки, Южной Америки, передает РИА «Новости».

    Ранее в четверг СК объявил в розыск более 700 иностранных наемников.

    В конце февраля сообщалось, что российские военные неоднократно замечали присутствие спецназа стран НАТО в рядах ВСУ среди летчиков, связистов, наводчиков высокоточного оружия, а также в заградотрядах.

    6 марта 2024, 19:35 • Новости дня
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что удар был нанесен в 11.40 мск. Отмечается, что в ангаре осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута, объект поражен.

    Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

    Позже греческие СМИ сообщили о нападении на кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждается, что машина украинского лидера была атакована ракетой незадолго до встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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    7 марта 2024, 08:52 • Новости дня
    Российский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе

    Генерал Зарудницкий: Конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе

    Российский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Конфликт на Украине может обернуться крупномасштабной войной в Европе, считает начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

    Вероятность втягивания России в новые военные конфликты, по оценке генерала, возрастает. Запад, отметил он, ставит своей целью «стратегическое поражение» России, передает RT.

    Зарудницкий призвал повысить требования к системе военной безопасности нашей страны.

    Он также выразил уверенность, что окончание боевых действий на Украине не будет означать завершения конфронтации России и Запада.

    Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что на Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится к ряду ведущих политиков из Европы и США.

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    7 марта 2024, 10:51 • Новости дня
    CNN сообщил о «грибовидном» облаке после взрыва в Одессе у кортежа Зеленского

    CNN: Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Зеленского и Мицотакиса

    CNN сообщил о «грибовидном» облаке после взрыва в Одессе у кортежа Зеленского
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрыв в Одессе накануне произошел в 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщил американский телеканал CNN.

    По его информации, участники кортежа почувствовали удар и заметили «грибовидное облако» дыма, передает ТАСС.

    Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил CNN, что ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали.

    В Минобороны России сообщили ранее, что ВС нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута.

    СМИ сообщали, что Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

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    7 марта 2024, 11:44 • Новости дня
    Полянский назвал правдивой информацию CNN о Часовом Яре

    Полянский: У CNN появилась правдивая информация о ситуации в Часовом Яре

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский канал CNN передал правдивые сведения о ситуации с местными жителями в Часове Яре и о том, как они относятся к конфликту на Украине, обратил внимание первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что правдивая информация у CNN появляется редко. Он подчеркнул, что единственной надеждой для ВСУ в Часове Яре являются американские деньги и американское оружие, передает ТАСС.

    «Местные жители не хотят этого и ждут прихода России», – сказал дипломат, отметив, что дома мирных жителей сейчас в этом городе используются «ордами режима Зе» (президента Украины Владимира Зеленского).

    Пользователи Х уже заметили изменения в том, как CNN освещает события на Украине. Они высказали предположения, что американскому телеканалу, который стал показывать, как ВСУ обстреливают украинских граждан, дали указание «начать отпускать Украину».

    1 марта сообщалось, что российские войска взяли под огневой контроль часть дороги снабжения у Часова Яра.

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    7 марта 2024, 06:17 • Новости дня
    Российский посол заявил об участии Британии в конфликте на Украине

    Российский посол в Британии заявил о присутствии британских военных на Украине

    Российский посол заявил об участии Британии в конфликте на Украине
    @ МИД России

    Tекст: Денис Тельманов

    Британия втянута в конфликт на Украине, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

    «Британские военные на Украине есть, официально было подтверждено присутствие там спецназа, инструкторов, готовящих, например, украинских военных медиков», – приводит слова Келина ТАСС.

    Он уточнил, что британские инструкторы также готовят силы специального назначения и целый ряд других украинских подразделений.

    Кроме того, «предельно ясно», что британцы участвуют в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow, поскольку такая техника требует участия специалистов, а «выступать в этой роли могут только британцы».

    «Поэтому мы можем четко сказать, что Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны – члены НАТО», – подчеркнул Келин.

    При этом посол считает, что Великобритания не имеет оснований для того, чтобы разрывать дипломатические отношения с Россией.

    «Для такого радикального шага нет оснований. Наши страны не находятся в состоянии войны, официальный Лондон сам акцентирует заинтересованность в сохранении дипломатических связей и посольств», – отметил российский дипломат.

    Ранее сообщалось, что в Лондоне признали присутствие на Украине британских военных. Представитель премьер-министра страны Риши Сунака заявил, что небольшое число британских военных находится на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и проведения обучения ВСУ.

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    6 марта 2024, 21:29 • Новости дня
    Украинский командующий рассказал о подготовке ВСУ к контрударам в этом году
    Украинский командующий рассказал о подготовке ВСУ к контрударам в этом году
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят в этом году создать ударную группировку и перейти к контрударным действиям, заявил командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк.

    Как указал Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона, задача ВСУ состоит в том, чтобы стабилизировать линию фронта и максимально сделать перегруппировку, поэтому необходимо вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления на полигоны и создать ударную группировку и в 2024 году провести контрударные действия, передает РИА «Новости».

    Ранее The New York Times сообщило, что украинские войска оказались не подготовлены к наступлению Вооруженных сил России, плохая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки.

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    7 марта 2024, 07:18 • Новости дня
    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь беспилотники ВСУ

    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь в различных регионах России украинские беспилотники

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское военное ведомство объявило, что в ночь на 7 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили один и сбили пять украинских беспилотников в трех регионах России.

    «Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минобороны России.

    Отмечается, что все атаковавшие объекты на территории России беспилотники были самолетного типа, при этом действия киевского режима расценены как теракт.

    Ранее Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что два беспилотника ВСУ были сбиты в ночь на 7 марта над территорией региона. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.



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    7 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Американские СМИ раскрыли новый план ВСУ: Копать, копать, копать

    WSJ: Украина пытается возвести линию обороны, подобную российской

    Tекст: Ольга Никитина

    ВСУ, памятуя о том, как во время контрнаступления в 2023 году «увязли в сложной сети препятствий» российских войск, которую было практически невозможно преодолеть, стремятся построить подобную систему укреплений, сообщили американские СМИ.

    Статья The Wall Street Journal вышла под заголовком: «Украина вошла в новую фазу войны с Россией: копать, копать, копать», передает RT.

    Оборона России, как пишет WSJ, состояла из многослойных линий защитных сооружений: противотанковых надолбов, рвов и окопов. К западу от Авдеевки, по информации издания, экскаваторы роют землю для создания противотанковых рвов и траншей, передает ТАСС.

    Кампания по строительству широкой сети укреплений, особенно под Авдеевкой, пока не принесла значимых результатов, признают западные чиновники и украинские военные.

    «В тех условиях, в которых мы находимся, нам приходится копать, укреплять и строить самим», – сказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

    Ранее в ВСУ заявили, что в этом году хотят создать ударную группировку и перейти к контрударным действиям.

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    6 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежном воссоединении русских и украинцев

    Путин: Неизбежному воссоединению русских и украинцев мешает национализм

    Путин заявил о неизбежном воссоединении русских и украинцев
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Воссоединение русских и украинцев рано или поздно произойдет, это неизбежно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Уверен,.. что рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет, и это неизбежно», – сказал Путин, отвечая на вопрос о будущем российско-украинских отношений, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что такому воссоединению сейчас мешают «самые отвратительные проявления национализма».

    «Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине», – отметил Путин.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    7 марта 2024, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил переход Украины от идеи «контрнаступа» к контрударам

    Политолог Скачко: Запад устроит переход Украины к тактике контрударов

    Эксперт объяснил переход Украины от идеи «контрнаступа» к контрударам
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина переходит от планов о контрнаступлении к словам о создании ударных групп из-за нехватки оружия и живой силы. Запад, в свою очередь, больше не верит в победу ВСУ, но хочет дальше давить на Россию, поэтому такая стратегия Киева их также устроит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине сообщили о подготовке в этом году контрударов.

    «В ВСУ наблюдается дефицит живой силы и вооружения, поэтому собрать ресурсы на полноценное контрнаступление они не смогут. Тем не менее желание получать помощь от западных стран, в том числе и финансовую, у руководства страны сохраняется. Поэтому офис Зеленского попробует создать одну или несколько групп для контрударов по российским позициям», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Запад, в свою очередь, сейчас использует Украину уже не для того, чтобы нанести поражение России, а чтобы вынудить Москву сесть за стол переговоров на максимально невыгодных для нее условиях. И в первую очередь это необходимо для сохранения лица. Чтобы попытаться достичь цели, они и дальше руками ВСУ будут имитировать бурную деятельность на поле боя. И ударные группировки вполне для этого подойдут», – отмечает собеседник.

    «России между тем следует готовиться к такому развитию событий. В частности, противник наверняка попытается выявить слабые места в нашей обороне. Помогать ему в этом будут западные разведки. В ответ на это нам необходимо усилить работу нашей агентуры, отслеживать передвижения частей ВСУ и готовить оборонные сооружения к возможным штурмам», – резюмировал Скачко.

    Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что ВСУ необходимо стабилизировать линию фронта и сделать максимальную перегруппировку. Для этого, по его мнению, нужно вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления, на полигоны и создать ударное формирование и в 2024 году использовать его для наступления на Российскую армию.

    Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев подчеркнул, что эту инициативу украинского командования ждет судьба предыдущего «контрнаступа». «Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущее», – сказал он РИА «Новости».

    Любопытно, но ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что ВСУ планируют весной атаковать российские укрепрайоны, после того как «русские закончат свое наступление». «Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш», – цитирует его «Коммерсант». Кроме того, в конце февраля Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет новое контрнаступление, и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».

    Однако главком ВСУ Александр Сырский в середине февраля признавал, что ситуация в зоне боевых действий на Украине «довольно сложная», в связи с чем украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».

    Он подчеркивал, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны. Кроме того, он пожаловался на Запад, который, по его мнению, оказывает мало поддержки офису Зеленского.

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    7 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    ФСБ уничтожила в Карелии планировавшего теракт по заданию Киева гражданина Белоруссии
    ФСБ уничтожила в Карелии планировавшего теракт по заданию Киева гражданина Белоруссии
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусский гражданин готовил по заданию спецслужб Украины террористический акт в одном из административных зданий в Карелии, теракт предотвратили, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Мужчина действовал по заданию украинских кураторов. Он изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Подозреваемый, согласно версии следствия, планировал подорвать одно из административных зданий города Олонец. При задержании он открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб и был нейтрализован.

    Подозреваемый гражданин Белоруссии 1974 года рождения был членом запрещенного белорусскими властями националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского», он был в межгосударственном розыске.

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    6 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Путина назвали победителем в торговой войне Польши и Украины

    Politico: Путин стал победителем в торговой войне Польши и Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Торговая война двух союзников, Польши и Украины, оказалась на руку президенту Владимиру Путину, который «проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна», пишут западные СМИ.

    В публикации газеты Politico говорится, что не Россия спровоцировала этот конфликт. Киев, как отмечается в статье, упрекает Польшу в блокировании поставок украинского зерна. При этом Варшава, как обращают внимание на Украине, беспрепятственно пропускает российские товары на миллионы евро, передает РИА «Новости» текст публикации.

    Авторы статьи напомнили, что, в отличие от энергоносителей, российское продовольствие под западные санкции не попадает, а некоторые европейские страны, включая Италию и Испанию, остаются его крупными покупателями. Ситуация на границе между Польшей и Украиной вбила клин между странами, заключает Politico.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны начинает работу над введением эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Москва заявила, что эти планы являются «извращением» и призваны отвести внимание от конфликта фермеров на границе с Украиной.

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    7 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    Суперснайпера ВСУ Основенко ликвидировали в зоне спецоперации

    Военкор Татаринов заявил о ликвидации суперснайпера ВСУ Основенко в зоне спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    В своем Telegram-канале он указал, что снайпер служил в 241-й бригаде теробороны. По его словам, российские военные ликвидировали Основенко в населенном пункте Ивановское.

    Ранее сообщалось о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Станислава Павловича.

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    7 марта 2024, 01:45 • Новости дня
    ВСУ за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

    Вооруженные силы Украины за сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 33 раза обстреляли населенные пункты на территории Донецкой народной республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «33 факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», – приводит ТАСС сообщение центра.

    Отмечается, что всего украинские военные выпустили 114 боеприпасов. В результате обстрелов жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

    Ранее сообщалось, что  президент России Владимир Путин назвал удары ВСУ по мирному Белгороду военным преступлением.

    При этом он поблагодарил жителей Белгородской области за мужество, готовность к борьбе, патриотическое отношение к происходящему.

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    6 марта 2024, 16:12 • Новости дня
    Минобороны впервые заявило об уничтожении французской авиабомбы AASM Hammer

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки средства противовоздушной обороны уничтожили французскую авиационную бомбу AASM Hammer, Минобороны России впервые заявило об уничтожении такого снаряда.

    Средства ПВО за сутки сбили девять снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу AASM Hammer, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили авиатехнику, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области. Поражен склад боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк».

    За сутки уничтожено 135 украинских дронов.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику ВСУ у Мирного и Угледара в ДНР. Украинская сторона потеряла до 210 человек, два танка, установку ЗРК «Стрела-10». Поражен склад боеприпасов.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 118-й механизированной бригады ВСУ, 126-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии у Работино, Вербового (Запорожская область), Токаревки, Садового (Херсонская область) и Высшетарасовки (Днепропетровская область). На этом направлении украинская сторона потеряла до 30 человек.

    С начала СВО уничтожено 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 440 дронов, 481 ЗРК, 15 377 танков и других боевых бронированных машин, 1234 машины РСЗО, 8309 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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