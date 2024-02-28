Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, представителей сил спецопераций стран НАТО давно заметили на артемовском направлении. Он добавил, что из западных спецназовцев состоят заградотряды, не дающие отступать украинцам, часто из них состоят, особенно поляки себя проявили, передает РИА «Новости».

Российский штурмовик добавил, что иностранные спецподразделения также зафиксированы среди связистов, летчиков, наводчиков, военных консультантов. Он подчеркнул, что такого количества «качественных пилотов» у Украины никогда не было.

По словам, командира, известно, что все спецоперации планируются иностранными подразделениями, причем раньше их пытались представить добровольцами и наемниками, но постепенно все становится на свои места. Он добавил, что под Богдановкой ВС России уничтожили группу таких спецов, после чего оборона на этом участке посыпалась и украинцы бежали.

Ранее британская газета The Financial Times сообщила, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на территории Украины.