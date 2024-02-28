По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.0 комментариев
В Европе заявили о пребывании спецназа НАТО на Украине
Financial Times: Спецназ НАТО уже присутствует на Украине
Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на территории Украины, пишет британская газета The Financial Times.
По словам анонимного высокопоставленного европейского чиновника из сферы обороны, это распространенный факт – западные войска специального назначения находятся на Украине, передает ТАСС.
«Они просто еще не признали этого официально», – отметил он.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.
Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно. При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.