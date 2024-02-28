В Европе заявили о пребывании спецназа НАТО на Украине

Financial Times: Спецназ НАТО уже присутствует на Украине

Tекст: Александра Юдина

По словам анонимного высокопоставленного европейского чиновника из сферы обороны, это распространенный факт – западные войска специального назначения находятся на Украине, передает ТАСС.

«Они просто еще не признали этого официально», – отметил он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно. При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.

