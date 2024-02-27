Столтенберг: НАТО не планирует отправлять войска на Украину

Tекст: Алексей Дегтярев

НАТО оказывает «беспрецедентную поддержку» киевскому режиму с 2014 года, но планов отправлять на Украину натовские военные силы нет, сказал Столтенберг Associated Press, передает ТАСС.

Ранее шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что Швеция не планирует отправлять свои войска на Украину. Такую же позицию высказал и замглавы Минобороны Польши Цезары Томчик.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину.