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СК объявил в розыск более 700 иностранных наемников
Председатель СК провел совещание в Донецке, посвященное расследованию и результатам рассмотрения судом уголовных дел о преступлениях киевского режима, сообщила пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале СК, продолжается расследование дела о вербовке и наемничестве, в качестве обвиняемых заочно по статье «Наемничество» привлечены ряд граждан Новой Зеландии, Норвегии, Нидерландов, Польши и Румынии. Там добавили, что всего в розыске находятся более 700 иностранцев. Бастрыкину доложили также по делам в отношении граждан Грузии Левона Айрапетяна Лаши Рухая и Эрекле Амиранашвили, которые участвовали в качестве наемников в боевых действиях на стороне ВСУ в составе «Грузинского национального легиона».
Также в ходе совещания были оглашены итоги расследования уголовного дела по заочному обвинению командира 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины Евгения Булацика, приказавшему украинским бомбардировщикам сбросить бомбы на нефтеналивную станцию в Брянской области.
Кроме того, предъявлено обвинение бывшему командующему ВМС ВСУ Игорю Воронченко, бывшему командующему оперативным командованием «Восток» ВСУ Александру Нестеренко и бывшему командующему оперативным командованием «Запад» ВСУ Игорю Довганю, готовивших украинских боевиков для операции на юго-востоке Украины. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.
В СК добавили, что после взятия под контроль ВС России Авдеевки следователями организована работа с гражданами, люди сообщают о преступлениях украинских военнослужащих, указывают места дислокации подразделений ВФУ, производивших обстрелы.
Ранее Бастрыкин заявил, что СК расследует уголовные дела в отношении более чем 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины, среди них подданные Британии, США и Грузии.