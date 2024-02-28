По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.0 комментариев
СК назвал количество установленных иностранных наемников в ВСУ
Бастрыкин: СК установил более 590 наемников из 46 стран, воюющих на стороне Украины
Следственный комитет расследует уголовные дела в отношении более чем 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины, среди них подданные Британии, США и Грузии, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
По его словам, большинство установленных наемников на Украине – граждане Британии, Канады, Израиля, США, Грузии, Германии, Литвы и Латвии, всего уголовное преследование ведется в отношении 593 иностранцев из 46 государств, передает ТАСС.
Бастрыкин добавил, что СК продолжает выяснять все обстоятельства преступлений наемников, выяснять их местонахождение и прорабатывать вопросы привлечения их к уголовной ответственности.
«Например, недавно был вынесен приговор гражданину Грузии Мамуке Гацарелии, который в качестве иностранного наемника принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ», – добавил он.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ добивали раненых иностранных наемников, которые не могли самостоятельно покинуть Авдеевку.
Напомним, газета Ilta-Sanomat сообщила, что финский наемник с позывным «Самсон» погиб на Украине, это уже третий финн, погибший в этой стране.