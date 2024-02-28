СК назвал количество установленных иностранных наемников в ВСУ

Бастрыкин: СК установил более 590 наемников из 46 стран, воюющих на стороне Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, большинство установленных наемников на Украине – граждане Британии, Канады, Израиля, США, Грузии, Германии, Литвы и Латвии, всего уголовное преследование ведется в отношении 593 иностранцев из 46 государств, передает ТАСС.

Бастрыкин добавил, что СК продолжает выяснять все обстоятельства преступлений наемников, выяснять их местонахождение и прорабатывать вопросы привлечения их к уголовной ответственности.

«Например, недавно был вынесен приговор гражданину Грузии Мамуке Гацарелии, который в качестве иностранного наемника принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ», – добавил он.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ добивали раненых иностранных наемников, которые не могли самостоятельно покинуть Авдеевку.

Напомним, газета Ilta-Sanomat сообщила, что финский наемник с позывным «Самсон» погиб на Украине, это уже третий финн, погибший в этой стране.