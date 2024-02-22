Кимаковский: ВСУ добивали неспособных самостоятельно покинуть Авдеевку наемников

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Авдеевке найдены тела иностранных наемников, которые были сначала тяжело ранены, а затем расстреляны из автоматов, кроме того, у большинства из найденных были минно-взрывные травмы, передает ТАСС.

Кимаковский уточнил, что тела были обнаружены на окраине города в направлении населенного пункта Ласточкино, что исключает то, что наемники могли быть убиты в результате ближнего боя с ВС России, их расстреляли в упор, чтобы скрыть их принадлежность и не дать шанса оказаться в плену.

Он подчеркнул, что данные военных медиков также подтверждают информацию о том, что всех наемников, чьи тела были обнаружены, расстреляли в упор. О принадлежности найденных тел, как уточнил Кимаковский, свидетельствуют не только жетоны и шевроны. «По информации с мест, таких тел довольно много. Характер и причины гибели у всех раненых одинаковые. Прятать их никто не пытался, но скрыть принадлежность – совершенно очевидно», – добавил он.

Ранее командир роты батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), взятый в плен российскими военным в Авдеевке, рассказал, что на стороне ВСУ воюют канадские и грузинские наемники.