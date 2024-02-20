Пленный командир роты «Азова» из Авдеевки рассказал о канадских наемниках в ВСУ

Пленный командир роты «Азова» из Авдеевки рассказал о канадских наемниках на стороне ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

«По допросу командира роты азовского батальона, их было порядка десяти человек, канадцев, и были еще грузины – это наемные войска», – передает ТАСС слова российского военнослужащего.

Отмечается, что боец ВСУ был взят в плен в ходе отступления и бегства украинских войск из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение.

Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта.

При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.