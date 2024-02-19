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    19 февраля 2024, 22:30 • Общество

    Как Россия сломала моральный дух ВСУ в Авдеевке

    Эксперты указали на предпосылки массового бегства ВСУ из Авдеевки

    Как Россия сломала моральный дух ВСУ в Авдеевке
    @ Diego Herrera Carcedo/AnadoluNo/Reuters

    Tекст: Алёна Задорожная,
    Илья Абрамов

    Украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Указывается, что противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен. Что стало причиной такой реакции ВСУ и как это связано с тактикой России, избранной при штурме укрепрайона?

    Взятие российскими военными Авдеевки было сопряжено с массовым бегством ВСУ из города. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, во время хаотичного отхода с позиций часть солдат противника были взяты в плен. Точное количество он не назвал. Однако советник руководителя республики Ян Гагин заявил РИА «Новости», что речь идет о сотнях человек.

    «Ежечасно находят брошенных украинских раненых, они даже не пытались их спасать, решили не тратиться на это. Среди погибших были иностранные наемники. И сами пленные на допросах говорят, что иностранные наемники присутствовали в Авдеевке», – добавил Гагин.

    Примечательно, что пленение украинских военных подтвердил командующий группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский. Численность он также не уточнил, однако отметил, что офис Зеленского планирует обратиться в международные гуманитарные организации с целью их возвращения.

    Кроме того, при бегстве из Авдеевки украинские военные бросали своих раненых сослуживцев, которых приходится спасать российским войскам. Об этом сообщили в оперативных службах ДНР. Было вывезено уже свыше 20 травмированных солдат, эвакуация продолжается.

    ВСУ не стали спасать и военную технику. На кадрах, опубликованных Минобороны, видны машины, брошенные в пригороде Авдеевки. Любопытно, что безопасный отход ВСУ с позиций должна была обеспечить 3-я штурмовая бригада. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что это подразделение состоит из боевиков «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), о жестокости которых известно еще со времен освобождения Мариуполя.

    Однако в Авдеевке «азовцы» проявили себя иначе – они отступили и покинули город. Позднее в Сети появились кадры с плачущим пленным командиром «Азова». Боевик разрыдался после вопроса о том, убивал ли он кого-нибудь. «Нет, не убивал, мужики! Я все расскажу, что знаю», – сказал он.

    Приказ об отступлении из Авдеевки главком ВСУ Александр Сырский отдал в минувшую субботу. Решение он аргументировал оперативной обстановкой и заверил, что украинские военные «перейдут к обороне на более выгодных рубежах». Однако позднее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что неконтролируемое бегство бойцов ВСУ с позиций началось за сутки до поступления официального приказа.

    На это указывает и видеоролик, который опубликовало Минобороны. На представленных кадрах российские артиллеристы точными ударами наносят поражение живой силе и технике противника, которые пытаются спастись бегством из Авдеевки. События происходят до момента объявления Сырским отступления. В ведомстве отметили, что лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку.

    Как отмечают в экспертном сообществе, такое массовое бегство с поля боя довольно нетипично. Однако не стоит считать, что российским военным повезло или противник просто струсил. На деле ВСУ испытали серьезный психологический надлом, который стал следствием длительной и планомерной тактики российских военных.

    «Бегство украинских военных из Авдеевки – результат просчета военного руководства Киева. И этот позор целиком ляжет на их плечи», – отметил военный корреспондент Федор Громов. «В рядах украинской армии произошла паника. Это в свою очередь привело к потере управляемости и возможности координации подразделений», – добавил собеседник.

    «Украинские военнослужащие пытались спасти сами себя. Поэтому они бросали раненых и убитых сослуживцев и даже технику», – пояснил Громов. Военкор указал, что даже переброска 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ не смогла исправить положение противника в Авдеевке. «В Киеве, вероятно, предполагали с помощью боевиков из батальона «Азов» совершить контрудар с севера Авдеевки, но эти планы были сорваны российскими военными», – уточнил собеседник.

    По мнению Громова, факт бегства военных в моменте вряд ли скажется на моральном духе других солдат, но однозначно будет иметь накопительный эффект. При этом состояние ВСУ уже сейчас оставляет желать лучшего. «Та же 3-я ОШБр, по некоторым данным, была не полностью укомплектована. Если уж там сложилась такая ситуация, то можно представить, что происходит в менее обласканных Киевом подразделениях», – акцентировал военкор.

    «Психологический надлом, который мы наблюдали в рядах ВСУ в Авдеевке, – это следствие долгосрочной, уверенной и четко выстроенной тактики ВС России. Я считаю, что это одна из самых успешных военных операций, которая была проведена нами с начала СВО»,

    – добавила политолог Лариса Шеслер. «В данном случае объединились и умение использовать все военные средства, и тактическое мастерство, и смекалка, проявленная при штурме. Мы видели долгую, упорную и кропотливую работу, а не просто какое-то везение или якобы трусость ВСУ, которые окапывались в Авдеевке десять лет», – продолжает собеседница.

    «Особую роль сыграло в том числе используемое Россией вооружение. Применение ФАБов особенно серьезно надломило дух противника. Также не стоит упускать из виду тот факт, что в Авдеевке долгое время не проводилась ротация личного состава ВСУ. Люди банально устали, они были измотаны, и сил на сопротивление практически не оставалось», – рассуждает спикер.

    «Сработал и эффект неожиданности. Судя по всему, украинское командование не рассчитывало, что Россия сконцентрирует силы именно на Авдеевке. Поэтому бригады не ротировали. Плюс Киев в целом испытывает проблемы с пополнением рядов ВСУ, заменять уставших бойцов становится все сложнее», – указывает политолог.

    «Отдельно я бы обратила внимание на переброску в Авдеевку «Азова». На первый взгляд может показаться, что они должны были облегчить положение дел группировки ВСУ. Однако сами военные прекрасно знают цену этих боевиков», – полагает эксперт.

    «Не исключаю, что «Азов» не в полной мере понимал, с чем ему придется столкнуться в данном случае. Но как только расстановка сил и реалии стали ясны, они в числе первых покинули город»,

    – обратила внимание собеседница. «Надежда была одна – Россия в какой-то момент сменит приоритеты и ослабит давление. Те, кто был в укрепрайоне «Зенит», также могли делать ставку на то, что объект был достаточно укрепленным. Вероятно, они считали, что Российская армия не сможет проломить его. Но наши военные проявили образец напористости и профессионализма», – акцентирует спикер.

    «Оборона Авдеевки взламывалась постепенно, шаг за шагом, на протяжении долгого времени. Эта последовательность в действиях также оказала давление на моральный дух ВСУ. При этом безнадежность своего положения противник понял задолго до того, как эта информация была доведена до Сырского. Поэтому и бежать из города военные начали до официального приказа об отступлении», – заметила аналитик.

    «Многие военные эксперты, в том числе украинские, говоря о работе военного руководства ВСУ, оценили ее крайне низко. Потому что реальное отступление произошло позже, чем это было необходимо делать. Приказ был отдан тогда, когда между частями была потеряна связь и управление, а моральный дух солдат был на нуле. И все это стало результатом долгой и тяжелой работы со стороны наших военных», – заключила Шеслер.

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