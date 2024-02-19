Как Россия сломала моральный дух ВСУ в Авдеевке

Эксперты указали на предпосылки массового бегства ВСУ из Авдеевки

Tекст: Алёна Задорожная,

Илья Абрамов

Взятие российскими военными Авдеевки было сопряжено с массовым бегством ВСУ из города. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, во время хаотичного отхода с позиций часть солдат противника были взяты в плен. Точное количество он не назвал. Однако советник руководителя республики Ян Гагин заявил РИА «Новости», что речь идет о сотнях человек.

«Ежечасно находят брошенных украинских раненых, они даже не пытались их спасать, решили не тратиться на это. Среди погибших были иностранные наемники. И сами пленные на допросах говорят, что иностранные наемники присутствовали в Авдеевке», – добавил Гагин.

Примечательно, что пленение украинских военных подтвердил командующий группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский. Численность он также не уточнил, однако отметил, что офис Зеленского планирует обратиться в международные гуманитарные организации с целью их возвращения.

Кроме того, при бегстве из Авдеевки украинские военные бросали своих раненых сослуживцев, которых приходится спасать российским войскам. Об этом сообщили в оперативных службах ДНР. Было вывезено уже свыше 20 травмированных солдат, эвакуация продолжается.

ВСУ не стали спасать и военную технику. На кадрах, опубликованных Минобороны, видны машины, брошенные в пригороде Авдеевки. Любопытно, что безопасный отход ВСУ с позиций должна была обеспечить 3-я штурмовая бригада. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что это подразделение состоит из боевиков «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), о жестокости которых известно еще со времен освобождения Мариуполя.

Однако в Авдеевке «азовцы» проявили себя иначе – они отступили и покинули город. Позднее в Сети появились кадры с плачущим пленным командиром «Азова». Боевик разрыдался после вопроса о том, убивал ли он кого-нибудь. «Нет, не убивал, мужики! Я все расскажу, что знаю», – сказал он.

Приказ об отступлении из Авдеевки главком ВСУ Александр Сырский отдал в минувшую субботу. Решение он аргументировал оперативной обстановкой и заверил, что украинские военные «перейдут к обороне на более выгодных рубежах». Однако позднее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что неконтролируемое бегство бойцов ВСУ с позиций началось за сутки до поступления официального приказа.

На это указывает и видеоролик, который опубликовало Минобороны. На представленных кадрах российские артиллеристы точными ударами наносят поражение живой силе и технике противника, которые пытаются спастись бегством из Авдеевки. События происходят до момента объявления Сырским отступления. В ведомстве отметили, что лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку.

Как отмечают в экспертном сообществе, такое массовое бегство с поля боя довольно нетипично. Однако не стоит считать, что российским военным повезло или противник просто струсил. На деле ВСУ испытали серьезный психологический надлом, который стал следствием длительной и планомерной тактики российских военных.

«Бегство украинских военных из Авдеевки – результат просчета военного руководства Киева. И этот позор целиком ляжет на их плечи», – отметил военный корреспондент Федор Громов. «В рядах украинской армии произошла паника. Это в свою очередь привело к потере управляемости и возможности координации подразделений», – добавил собеседник.

«Украинские военнослужащие пытались спасти сами себя. Поэтому они бросали раненых и убитых сослуживцев и даже технику», – пояснил Громов. Военкор указал, что даже переброска 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ не смогла исправить положение противника в Авдеевке. «В Киеве, вероятно, предполагали с помощью боевиков из батальона «Азов» совершить контрудар с севера Авдеевки, но эти планы были сорваны российскими военными», – уточнил собеседник.

По мнению Громова, факт бегства военных в моменте вряд ли скажется на моральном духе других солдат, но однозначно будет иметь накопительный эффект. При этом состояние ВСУ уже сейчас оставляет желать лучшего. «Та же 3-я ОШБр, по некоторым данным, была не полностью укомплектована. Если уж там сложилась такая ситуация, то можно представить, что происходит в менее обласканных Киевом подразделениях», – акцентировал военкор.

«Психологический надлом, который мы наблюдали в рядах ВСУ в Авдеевке, – это следствие долгосрочной, уверенной и четко выстроенной тактики ВС России. Я считаю, что это одна из самых успешных военных операций, которая была проведена нами с начала СВО»,

– добавила политолог Лариса Шеслер. «В данном случае объединились и умение использовать все военные средства, и тактическое мастерство, и смекалка, проявленная при штурме. Мы видели долгую, упорную и кропотливую работу, а не просто какое-то везение или якобы трусость ВСУ, которые окапывались в Авдеевке десять лет», – продолжает собеседница.

«Особую роль сыграло в том числе используемое Россией вооружение. Применение ФАБов особенно серьезно надломило дух противника. Также не стоит упускать из виду тот факт, что в Авдеевке долгое время не проводилась ротация личного состава ВСУ. Люди банально устали, они были измотаны, и сил на сопротивление практически не оставалось», – рассуждает спикер.

«Сработал и эффект неожиданности. Судя по всему, украинское командование не рассчитывало, что Россия сконцентрирует силы именно на Авдеевке. Поэтому бригады не ротировали. Плюс Киев в целом испытывает проблемы с пополнением рядов ВСУ, заменять уставших бойцов становится все сложнее», – указывает политолог.

«Отдельно я бы обратила внимание на переброску в Авдеевку «Азова». На первый взгляд может показаться, что они должны были облегчить положение дел группировки ВСУ. Однако сами военные прекрасно знают цену этих боевиков», – полагает эксперт.

«Не исключаю, что «Азов» не в полной мере понимал, с чем ему придется столкнуться в данном случае. Но как только расстановка сил и реалии стали ясны, они в числе первых покинули город»,

– обратила внимание собеседница. «Надежда была одна – Россия в какой-то момент сменит приоритеты и ослабит давление. Те, кто был в укрепрайоне «Зенит», также могли делать ставку на то, что объект был достаточно укрепленным. Вероятно, они считали, что Российская армия не сможет проломить его. Но наши военные проявили образец напористости и профессионализма», – акцентирует спикер.

«Оборона Авдеевки взламывалась постепенно, шаг за шагом, на протяжении долгого времени. Эта последовательность в действиях также оказала давление на моральный дух ВСУ. При этом безнадежность своего положения противник понял задолго до того, как эта информация была доведена до Сырского. Поэтому и бежать из города военные начали до официального приказа об отступлении», – заметила аналитик.

«Многие военные эксперты, в том числе украинские, говоря о работе военного руководства ВСУ, оценили ее крайне низко. Потому что реальное отступление произошло позже, чем это было необходимо делать. Приказ был отдан тогда, когда между частями была потеряна связь и управление, а моральный дух солдат был на нуле. И все это стало результатом долгой и тяжелой работы со стороны наших военных», – заключила Шеслер.