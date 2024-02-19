Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!0 комментариев
Пушилин сообщил о большом количестве сдавшихся в плен в Авдеевке солдат ВСУ
Глава ДНР Пушилин сообщил о большом количестве сдавшихся в плен в Авдеевке украинских солдат
Российские военные взяли в плен большое количество украинских солдат в Авдеевке, сообщил на канале «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, довольно большое количество пленных сдались в Авдеевке – противник «был вынужден сдаваться», чтобы сохранить жизнь, передает ТАСС.
Ранее Минобороны опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке, который перешел под полный контроль военнослужащих группировки «Центр».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что освобождение Авдеевки войдет в историю современных войн.