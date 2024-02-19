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    Кто может помешать американцам в их деле по дестабилизации Ближнего Востока. Арабы, иранцы, китайцы, русские? Ответ простой – все вместе. Все, кроме израильтян.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем разница между российской и западной «культурами отмены»

    У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.

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    Александр Чаусов Александр Чаусов Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    44 комментария
    19 февраля 2024, 10:10 • Новости дня

    Минобороны показало флаги России на авдеевском «Коксохиме»

    Минобороны России опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство обороны опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке, который перешел под полный контроль военнослужащих группировки «Центр».

    В сообщении на сайте ведомства говорится, что на административных зданиях завода водружены российские флаги.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что освобождение Авдеевки войдет в историю современных войн.

    18 февраля 2024, 13:53 • Новости дня
    ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО

    Кимаковский: ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО, включая Patriot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска перебросили под Авдеевку системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе американские Patriot, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО как советских образцов, так и несколько расчетов американских Patriot, передает ТАСС.

    Он уточнил, что украинские войска продолжают спешно формировать линию обороны в нескольких километрах от города.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

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    18 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Медведев назвал цели ударов России в случае войны с Западом

    Медведев заявил, что Россия ударит по Лондону и Вашингтону в случае войны с Западом

    Медведев назвал цели ударов России в случае войны с Западом
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале предупредил, что развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Он предупредил, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к применению всего стратегического арсенала по крупным западным городам и «иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады».

    «Так что лучше пусть возвращают все, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага. Как Авдеевку. Наши воины – герои!» – заявил Медведев.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию.

    СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

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    18 февраля 2024, 16:10 • Новости дня
    Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
    Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
    @ Tobias Hase/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на поле боя на Украине будет решена в течение трех месяцев, необходимо нарастить помощь Киеву, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Боррель заявил, что Запад и ЕС не могут больше говорить, «давайте подождем европейских выборов», или «мы хотим знать больше подробностей». По его словам, необходимо стать быстрее, решительнее в военной ситуации. Он также отметил, что ситуация на Украине решится в течение трех месяцев, передает ТАСС.

    Ранее глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки, заявил, что если  Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Украине, украинские войска могут оставить и другие города.

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    18 февраля 2024, 15:39 • Новости дня
    Минобороны опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки до приказа Сырского
    Минобороны опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки до приказа Сырского
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы точными ударами нанесли поражение живой силе и технике, пытающихся спастись бегством из Авдеевки еще до приказа главкома ВСУ Александра Сырского, следует из сообщения Министерства обороны России.

    На кадрах видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются группы убегающих украинских военнослужащих.

    В Минобороны отметили, что лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку. При этом им пришлось бросить вооружение и военную технику.

    Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки уже после начала неконтролируемого бегства ВСУ.

    Министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. Путин поздравил российских военных с освобождением города.

    Между тем в Кремле сообщили, что наступательные действия ВС России в районе Авдеевки продолжаются, украинским войскам не дают закрепиться на новых рубежах.

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    18 февраля 2024, 21:53 • Новости дня
    ВС России зашли в Работино Запорожской области

    Военкор Пегов: ВС России зашли в Работино Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону вооруженных сил Украины, зашли в Работино Запорожской области и ведут бои в населенном пункте, сообщает военкор Семен Пегов.

    Пегов в своем Telegram-канале рассказал, что первые группы российских военных смогли «зацепиться за окраины» населенного пункта еще накануне. Однако, как пояснил военкор, для развития успеха требовалось дождаться удара российских сил со стороны Вербового, «что сегодня и произошло».

    Напомним, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об активизации боев на запорожской линии фронта. Он рассказал, что войскам России удалось выбить украинские силы из четырех опорных пунктов у Работино. До этого российскими войсками были заняты опорные пункты ВСУ у Вербового.

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    18 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    Премьер Эстонии признала законными требования России по замороженным активам

    Премьер Эстонии Каллас признала законными требования России по замороженным активам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия имеет законные требования по отношению к своим замороженным на Западе активам, а поэтому для их передачи Украине необходимо найти решение этой проблемы заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью германской газете Die Welt.

    Каллас заявила, что у России есть легитимные требования по отношению к замороженным активам на Западе, также как и Украины есть претензии к Москве, передает ТАСС.

    По ее словам, важно найти такое решение, чтобы налогоплательщики в Европе «не платили за ущерб, который нанесла Россия», в то же время «Россия нести ответственность за свои действия и заплатить».

    Каллас призвала найти нетрадиционные решения при вводе новых санкций против России. По ее словам, Москва боится использования замороженных активов. Политик считает, что Запад должен сосредоточиться сейчас на том, чтобы полностью соблюдались уже действующие санкции.

    Ранее стало известно, что США передали Эстонии порядка 500 тыс. долларов из «конфискованных российских фондов» для оказания помощи Украине, что стало первым подобным случаем.  Конфискованные средства передаются в Эстонию, так как обстоятельства этого дела не позволяют напрямую передать их Украине. Эстония использует эти средства для проекта по оценке ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии.

    Со своей стороны, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы, а принимающие подобные решения стороны прекрасно понимают, какие последуют неизбежные последствия.

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    18 февраля 2024, 14:05 • Новости дня
    Путину доложили о продолжении наступления российских сил в районе Авдеевки
    Путину доложили о продолжении наступления российских сил в районе Авдеевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Наступательные действия ВС России в районе Авдеевки продолжаются, украинским войскам не дают закрепиться на новых рубежах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что «наступательные действия ВС России продолжаются». Президент России Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о развитии наступления в районе Авдеевки, передает ТАСС.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ перебросили под Авдеевку системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе американские Patriot.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

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    18 февраля 2024, 17:03 • Новости дня
    Российские войска заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино

    Рогов: Российские военные за сутки заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино

    Российские войска заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные за сутки заняли четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов уточнил, что операция по взятию опорных пунктов украинской армии в районе Работино длилась в течение дня в субботу и ночью в воскресенье, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщил, что ВС России заняли четыре опорных пункта ВСУ у Вербового в Запорожской области.

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    18 февраля 2024, 17:25 • Новости дня
    Попавший в окружение российский офицер дважды вызвал на себя огонь «Града»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, а сам вызвал огонь «Града» на себя.

    Пивоваров в Telegram-канале Минобороны пояснил, что они попали в окружение, то есть находились в лесополосе. По его словам, противник зашел на танках, на БТР к ним в тыл, и по лесополосе подходила пехота противника. Он уточнил, что они встали в круговую оборону, и дошло до прямого контакта с противником, передает РИА «Новости».

    После того как, по его словам, боеприпасы заканчивались, не было уже даже чем отстреливаться, он принял решение вызвать огонь на себя.

    Капитана добавил, что сначала «Грады» наносили удары по лесополосе. Поскольку его бойцы укрывались в траншеях, серьезных ранений никто не получил. При этом ВСУ были в шоке от того, что российская артиллерия бьет по своим, признал он.

    В какой-то момент Пивоваров дал солдатам команду отходить и занять более выгодные позиции. Причем с первого раза его не послушались, поэтому ему пришлось отдать непосредственный приказ. Уже когда Пивоваров остался один, он вызвал огонь на себя еще раз и вышел из окопа последним.

    «Ни о чем не думал в тот момент. Думал, самое главное, если не получится выйти всем, то как можно больше забрать с собой противника», – заключил он.

    Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что замкомандира 70-го гвардейского мотострелкового полка – Юрию Абаеву– указом президента присвоено звание Героя России.

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    19 февраля 2024, 07:14 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль Авдеевский коксохимический завод

    Минобороны России сообщило о полном контроле над Авдеевским коксохимическим заводом

    Российские войска взяли под контроль Авдеевский коксохимический завод
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Центр» взяла под полный контроль Авдеевский коксохимический завод, на административных зданиях водружены российские флаги, сообщило Минобороны России.

    Украинские войска продолжают беспорядочно отступать. Российские войска наносят удары по укрепрайонам вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, после того, как российские войска освободили Авдеевку в ДНР, боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) заняли подвалы авдеевского завода «Коксохим».

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    18 февраля 2024, 20:30 • Новости дня
    Минобороны опубликовало новое видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы наносят поражение живой силе и технике ВСУ, которые пытаются спастись бегством из Авдеевки под огнем российских войск, следует из видео Минобороны России.

    На кадрах видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются толпы убегающих украинских солдат, обочины дороги усеяны подбитой техникой ВСУ.


    В то же время российские артиллеристы наносят поражение живой силе и технике ВСУ, которые пытаются сбежать из Авдеевки.

    На другом видео показано, как боевая машина пехоты ВСУ с личным составом была уничтожена барражирующим боеприпасом.

    Ранее Минобороны опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки до приказа Сырского.

    Министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии города под контроль. Путин поздравил российских военных.

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    18 февраля 2024, 21:31 • Новости дня
    ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре
    ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России нанесли удар по базе ВСУ в городе Часов Яр Донецкой народной республики термобарической бомбой ОДАБ-1500, сообщают военкоры.

    Согласно данным Telegram-канала Изнанка, удар был нанесен по дислокации ВСУ, который был замаскирован в жилой застройке города. Военкоры сообщают, что бомба была весом в полторы тонны, пишет «Российская газета».

    Ранее Минобороны опубликовало новое видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.

    Коментарии (5)
    18 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Никки Хейли: США должны одобрить помощь Киеву, чтобы не отправлять войска на Украину
    Никки Хейли: США должны одобрить помощь Киеву, чтобы не отправлять войска на Украину
    @ Sean Rayford/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США должны одобрить новый пакет помощи Украине, чтобы не отправлять своих военных для участия в этом конфликте, заявила Никки Хейли, претендующая на выдвижение в президенты от Республиканской партии.

    В эфире телеканала ABC Хейли отметила, что Украина не просит войска, они просто просят оборудование и боеприпасы, чтобы выиграть этот конфликт, США нужно дать им то, что им нужно, чтобы можно было предотвратить отправку кого-либо из наших военнослужащих, передает ТАСС.

    По ее словам, президент США Джо Байден должен объяснить американцам важность финансовой поддержки Киева. Хейли считает, что Конгресс лжет, когда говорит, что американскому народу придется выбирать между Украиной, Израилем и безопасностью границы.

    «Мы можем сделать и то, и другое», – заключила Хейли.

    Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

    Напомним, глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевкине исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Киеву.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву, который ранее поддержал Сенат.

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    19 февраля 2024, 04:30 • Новости дня
    Сальдо заявил, что ДМЗ должна составлять 200 км вглубь Украины

    Сальдо заявил о необходимости создать демилитаризованную зону в 200 км вглубь Украины

    Сальдо заявил, что ДМЗ должна составлять 200 км вглубь Украины
    @ РБК/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Демилитаризованная зона должна составлять не менее 150–200 км вглубь Украины, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сказал, что, на его «непрофессиональный взгляд», ДМЗ должна быть «несколько более широкой, чем дальность полета РСЗО дальнего действия и оперативно-тактических ракет «Точка-У». По его словам, украинские тяжелые вооружения должны быть отодвинуты от границ России «на расстояние, недоступное для их применения».

    Также Сальдо заявил, что необходимо освободить от украинской оккупации правобережную часть Херсонской области, включая Снигиревский и Александровский округа (в составе Украины являются частью Николаевской области), передает РИА «Новости».

    Сальдо признал, что «у врага есть ракеты, летящие на сотни километров, но таковых немного». Однако, по его словам, некоторые данные указывают, что модернизированные ракеты С-200 имеют дальность полета до 600 км. В связи с этим после завершения боевых действий они должны находиться на Западной Украине, еще лучше, если их уничтожат, сказал Сальдо. «Впрочем, точные параметры демилитаризованной зоны должны будут определить компетентные в этом лица и организации», – добавил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что ширина и границы этой «санитарной зоны» зависят от дальнобойности оружия вооруженных сил Украины.

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    19 февраля 2024, 08:38 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в районе Вербового и Работино

    Рогов: ВС России продвинулись на расстояние до полутора километров на Запорожском направлении

    Российские войска продвинулись в районе Вербового и Работино
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы продвинулись на расстояние от 100 метров до 1,5 км на участке линии соприкосновения около Вербового и Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, штурмовики ВС России продвинулись значительно дальше изначальных позиций: за выходные глубина продвижения передовых отрядов составила от сотни метров до полутора километров, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что перед ВСУ встала угроза потери так называемого Работинского выступа между Нестерянкой и Новопокровкой Запорожской области.

    Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что российские военные прорвали оборону ВСУ, зашли в Работино Запорожской области и ведут бои в населенном пункте.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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