Tекст: Дмитрий Зубарев

Алаудинов заявил, что потери вооруженных сил Украины за все время спецоперации на Украине приблизились к двум миллионам человек, передает ТАСС.

«Потери, которые Украина понесла за время СВО, за эти четыре года, можем примерно предполагать, что около 2 миллионов человек. 1,7 млн – это утечка, которая была несколько месяцев назад, после этого мы должны просто подумать, посчитать, какое количество еще дополнительно погибло. Это уже цифра, которую мы можем предположить, что приближается уже к 2 миллионам, или уже за 2 миллиона. Поэтому это, конечно, очень тяжелая ситуация», – заявил Алаудинов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года суммарный урон противника превысил отметку в 1,08 млн человек.

В сентябре Апты Алаудинов оценил безвозвратные потери украинской армии в 1,7 млн солдат.



