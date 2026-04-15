Киев раскрыл обещанные странами Запада суммы взносов на ПВО и БПЛА Украины

Министр обороны Украины Федоров: Запад обещал выделить 5,5 млрд на ПВО и БПЛА

Tекст: Антон Антонов

«4 млрд на укрепление ПВО и более 1,5 млрд на БПЛА – результаты «Рамштайна», – приводит слова министра ТАСС.

Германия инвестирует 4 млрд в укрепление системы противовоздушной обороны Украины. Кроме того, 600 млн выделят на развитие средств глубокого и среднего удара. Испания направит 215 млн в рамках SAFE и усилит ПВО дополнительными ракетами для комплекса Patriot.

Канада внесет 15 млн в фонд NSATU для миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины, 42 млн – на чешскую инициативу по поставкам снарядов, а также 17 млн на критически важное инженерное оборудование.

По словам Федорова, Литва выделит 39 млн долларов на чешскую инициативу по закупке снарядов и 29 млн долларов на программу PURL по закупке американских вооружений на средства НАТО для отправки на Украину. Бельгия, как он отметил, направляет 75 млн евро на чешскую инициативу и еще 75 млн евро на немецкую инициативу по поставкам средств ПВО на Украину, а также 85 млн евро на беспилотники. Эстония, по данным министра, внесет 13 млн долларов в программу PURL.



