Глава ЕК заявила о выделении 2 млрд евро Украине на БПЛА
Евросоюз и Киев согласовали финансирование в размере 2 млрд евро для создания новых беспилотников, которые планируют использовать в ходе спецоперации на Украине, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, Евросоюз и Украина достигли соглашения о выделении 2 млрд евро на разработку беспилотников, передает ТАСС.
Фон дер Ляйен подчеркнула: «Если мы продолжаем считать Украину нашей первой линией обороны, нам необходимо увеличить военную помощь. Поэтому, если говорить конкретно, мы договорились с Украиной о выделении в общей сложности 2 млрд евро на беспилотники».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссар пообещал создать «стену дронов» вдоль границы с Россией. Министр Литвы Будрис указал на нехватку средств обнаружения беспилотников в Европе.