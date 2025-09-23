Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
Глава МИД Литвы заявил о дырах в обороне ЕС
Министр Литвы указал на нехватку средств обнаружения беспилотников в Европе
Европейская оборона сталкивается с серьезным дефицитом технологий для противодействия беспилотникам, что признал министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.
О проблемах в европейской обороне министр Литвы Кестутис Будрис рассказал агентству Reuters на полях Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Он отметил, что «у нас большие дыры в обороне ЕС. Нам не хватает необходимого оборудования, которое позволило бы нам обнаруживать беспилотники, следовать за ними, отслеживать их, а затем уничтожать».
Будрис добавил, что Украина должна быть вовлечена в создание так называемой «стены дронов» в Европе, поскольку Киев уже обладает интегрированными системами для отражения атак БПЛА и значительным практическим опытом в этой сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил обеспокоенность решением Вашингтона прекратить военную поддержку стран Балтии.
Ранее Пентагон сообщил европейским дипломатам о прекращении финансирования программ по обучению и оснащению вооруженных сил стран Восточной Европы.