Еврокомиссар пообещал создать «стену дронов» вдоль границы с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, европейский проект «Стена дронов» будет реализован в течение года, передает ТАСС.

Кубилюс добавил, что эксперты оценивают, что развертывание многоуровневой системы обнаружения и защиты от беспилотников вдоль границы с Россией и на территории Украины возможно примерно за 12 месяцев.

Еврокомиссар отметил, что сегодня у стран ЕС недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. «Может быть, у нас есть хорошие средства для обнаружения истребителей и ракет, но у дронов своя специфика – они летают очень низко и они очень маленькие», – заявил Кубилюс.

Проект реализуется совместно Германией, Польшей, Финляндией и странами Прибалтики. Сейчас инициатива проходит этап разработки и отбора необходимых технологических прототипов.

