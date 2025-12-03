Рютте ушел от ответа на заявление Путина о НАТО

Рютте отказался комментировать слова Путина о готовности отразить удары НАТО

Tекст: Вера Басилая

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался давать комментарии по поводу заявления президента России Владимира Путина о готовности Москвы отразить нападение НАТО, передает ТАСС.

На вопрос журналистов о позиции альянса он заявил: «О, я не буду реагировать на все заявления Путина». Это прозвучало перед началом встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Кроме того, Рютте также воздержался от комментариев относительно планов Еврокомиссии экспроприировать суверенные активы России с целью финансирования киевского режима в 2026–2027 годах. По его словам, сейчас идет обсуждение, как обеспечить непрерывный поток оружия на Украину, включая двусторонние военные поставки.

Генсек подчеркнул, что вопросы финансирования будут решаться Евросоюзом, однако он не стал вдаваться в детали обсуждения этих мер, отметив необходимость дальнейшей координации между партнерами по альянсу.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» против России как элемент обороны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявления руководства НАТО о возможности превентивных ударов, назвав подобные высказывания циничными и направленными на срыв контактов.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. «Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – заявил Путин.