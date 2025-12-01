По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
В НАТО заявили о возможности рассмотреть «упреждающие удары» как «ответ» Москве
Глава Военного комитета НАТО Драгоне: НАТО думает о более агрессивных действиях
НАТО могло бы рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» в качестве «оборонительных действий» в ответ на якобы агрессивную политику России, сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
«Мы изучаем все. В киберсфере мы, скорее, реагируем», – приводит слова Драгоне передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Он заявил, что в НАТО «думают» о возможности «действовать более агрессивно или упреждающе вместо того, чтобы реагировать». Драгоне добавил, что подобные решения требуют выхода за рамки привычных представлений об обороне в рамках альянса. Он указал на существующие сложности, связанные с правовыми аспектами, вопросом юрисдикции, а также определением субъектов, которые будут выполнять такие операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин не раз опровергал заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что война НАТО с Россией может состояться до 2029 года. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возвращении военного призыва в стране в добровольной форме под предлогом «российской угрозы».