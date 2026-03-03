CENTCOM: США уничтожили пункты управления и аэродромы Ирана

Tекст: Ольга Иванова

США уничтожили командно-контрольные пункты, системы ПВО, пусковые площадки для ракет и беспилотников, а также военные аэродромы Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Центрального командования ВС США (CENTCOM).

В сообщении командования отмечается: «Силы США уничтожили командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), иранские системы ПВО, площадки запуска ракет и беспилотников, а также военные аэродромы в ходе продолжающихся операций».

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что следующая фаза совместных действий американских и израильских военных будет для Тегерана значительно суровее нынешней.

Новый этап американо-израильских действий начался с комбинированного удара по Тегерану и убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Иранские беспилотники нанесли удары по международному аэропорту Эрбиля и американским объектам.