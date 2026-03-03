Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм – только один из эпизодов широкой компании европейских властей по давлению на Церковь.0 комментариев
CENTCOM: США уничтожили пункты управления и аэродромы Ирана
Военные объекты Ирана, включая командные пункты, системы ПВО и аэродромы, подверглись масштабным ударам США в рамках продолжающейся операции, сообщило Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).
США уничтожили командно-контрольные пункты, системы ПВО, пусковые площадки для ракет и беспилотников, а также военные аэродромы Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Центрального командования ВС США (CENTCOM).
В сообщении командования отмечается: «Силы США уничтожили командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), иранские системы ПВО, площадки запуска ракет и беспилотников, а также военные аэродромы в ходе продолжающихся операций».
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что следующая фаза совместных действий американских и израильских военных будет для Тегерана значительно суровее нынешней.
Новый этап американо-израильских действий начался с комбинированного удара по Тегерану и убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Иранские беспилотники нанесли удары по международному аэропорту Эрбиля и американским объектам.