Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.
Директор Lockheed Martin Мартелл выступил за союз людей и ИИ в войнах будущего
Директор по технологиям Lockheed Martin Крейг Мартелл заявил на саммите AI+DC, что будущее военных действий связано с командной работой между людьми и машинами, сообщает Axios.
Технический директор Lockheed Martin Крейг Мартелл заявил, что эффективное использование искусственного интеллекта в армии требует тесного взаимодействия человека и машины. Он отметил, что статистические методы не приведут к появлению действительно «когнитивных машин», и акцентировал: «Я хочу, чтобы мы сосредоточились на командной работе человека и машины», сообщает Axios.
Мартелл подчеркнул, что именно человек должен тренироваться с искусственным интеллектом, выявлять его ошибки и ограничения, а решение о применении технологий и ответственность за них остается за оператором: «Я выбираю использовать это. Если произойдет ошибка – моя вина». В качестве примера он привел взаимодействие пилота с роем автономных летательных аппаратов, которые могут защитить человека в бою.
Ранее Мартелл работал первым директором по цифровым и ИИ-технологиям в Министерстве обороны США и хорошо знаком с внедрением искусственного интеллекта в военные системы.
Армия уже получила первый автономный вертолет Black Hawk, который способен выполнять задачи самостоятельно или под удаленным контролем. Машина проходит интенсивные испытания и создана дочерней компанией Lockheed Martin. Поставка этой техники отражает усиливающийся тренд на внедрение автономных систем и рост значимости беспилотных решений в современной войне.
В ходе боевых действий против Ирана Пентагон активно использует системы искусственного интеллекта для определения и приоритизации целей.
Искусственный интеллект уже превращает беспилотники в полностью автономные боевые системы.
Корпорация Lockheed Martin планирует создать версию истребителя F-35 с опциональным автономным управлением, позволяющим выполнять полеты без пилота.