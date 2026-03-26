Bloomberg: Политика Трампа привела к сокращению населения в ряде штатов США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Четыре из десяти округов США столкнулись с уменьшением численности населения за год на фоне ужесточения миграционной политики президента Дональда Трампа, передает Bloomberg.

По данным Бюро переписи США, к 1 июля 2025 года 1270 округов потеряли жителей – это почти на 20% больше, чем годом ранее, и происходит на фоне масштабного сокращения международной миграции, которая ранее была главным драйвером роста населения страны.

Наиболее заметные потери зафиксированы в округах, где расположены крупные города с большими мигрантскими общинами, такими как Лос-Анджелес, Сан-Диего, Майами, Даллас и Нью-Йорк. Согласно оценкам Бюро переписи, миграция в США к июлю 2026 года может снизиться до 321 тысяч, и страна впервые за более чем 50 лет может столкнуться с отрицательной миграцией.

Руководитель отдела оценок населения Лорен Бауэрс заявила: «Те тенденции, которые мы видим на национальном уровне, проявляются и на уровне штатов, и на уровне округов».

Особенно сильно сокращение миграции ощущается в крупнейших округах. Демограф Джордж Хейуорд отметил, что пять штатов обеспечили почти половину чистой международной миграции в 2025 году, а десять округов – почти четверть национального прироста, но именно эти районы сильнее всего пострадали от снижения потока мигрантов.

В то же время, согласно данным Бюро переписи, большинство округов страны все еще привлекают международных мигрантов, однако в девяти из десяти число прибывших снизилось по сравнению с 2024 годом. Особенно заметное падение отмечено в Лос-Анджелесе, Чикаго, а также в районах Квинс и Бруклин Нью-Йорка.

Внутренние миграционные процессы также меняются: жители крупнейших округов переезжают в менее населённые районы. Округа с населением от 50 тыс. до 1 млнчеловек увеличили численность почти на 534 тыс. за счет внутренней миграции, а в девяти из десяти самых быстрорастущих округов с населением свыше 20 тыс. человек находятся на юге страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, численность населения США в 2026 году может впервые уменьшиться на фоне ужесточения миграционной политики Дональда Трампа и снижения рождаемости.

Министерство внутренней безопасности США анонсировало усиление депортаций нелегальных мигрантов в 2026 году после выдворения более 2,5 млн человек в 2025 году.

В 2025 году инцидент с участием мигранта Дональд Трамп использовал для усиления антииммиграционной риторики и оправдания новых ограничительных инициатив.