Semafor сообщил о непричастности Израиля к переговорам США и Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израиль не принимает непосредственного участия в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, передает ТАСС со ссылкой на портал Semafor. По данным источников, к обсуждению привлечены спецпосланник Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер, а при необходимости может быть подключен вице-президент Джей Ди Вэнс. Израиль лишь получает от Вашингтона информацию относительно хода этих консультаций.

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что за последние два дня между Вашингтоном и Тегераном состоялись «очень хорошие и продуктивные переговоры» по прекращению боевых действий. По его словам, обсуждения будут продолжаться в ближайшую неделю. Он также отметил, что администрация отложила на пять дней возможные удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

В то же время официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, в интервью агентству IRNA, заявил, что Тегеран не проводил прямых переговоров с Вашингтоном, однако донес свою позицию до посредников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился в Белый дом за разъяснениями по поводу возможного общения США с иранской стороной.

Информированный источник в Тегеране заявил о попытках Израиля сорвать переговоры между Ираном и США.