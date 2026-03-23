Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.7 комментариев
Трамп: При договоренности США с Ираном Ормузский пролив скоро откроют
Ормузский пролив может быть разблокирован в ближайшее время, если Вашингтону и Тегерану удастся достичь договоренности, сообщил президент США Дональд Трамп.
Трамп заявил: «Он будет открыт очень скоро, если это сработает», отвечая на вопрос о перспективах контроля над этим стратегическим водным путём, передает РИА «Новости».
Американский лидер не уточнил, кто именно, по его мнению, должен контролировать Ормузский пролив.
Ранее сообщалось, что после недавних ударов по Ирану привычный режим судоходства через Ормузский пролив изменится, что отразится и на стабильности энергетических рынков.
Напомним, глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры о прекращении огня на Ближнем Востоке. Американский лидер добавил, что поручил Пентагону отложить удары по объектам инфраструктуры Ирана на пять дней ради консультаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выдвинул ультиматум об ударах по энергетическим объектам Ирана в случае продолжения блокады пролива.