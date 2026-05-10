  • Новость часаТегеран пригрозил уничтожить военные корабли Британии и Франции
    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
    В Кремле раскрыли детали тяжелых переговоров по перемирию ко Дню Победы
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ
    Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
    В Германии после предложения Путина нашли замену Шредеру в роли переговорщика
    Иран напомнил Левитт о трагедии в Минабе, поздравив с рождением дочери
    Песков: Россия ждет от Армении разъяснений по поводу заявлений Зеленского
    Власти Грузии назвали посла Германии «невоспитанным»
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    10 мая 2026, 19:27 • Новости дня

    Британские военные десантировались на остров спасать зараженного хантавирусом

    Tекст: Мария Иванова

    На отдаленный остров Тристан-да-Кунья впервые в истории высадилась парашютная группа врачей, чтобы срочно помочь сошедшему с лайнера туристу с симптомами заражения хантавирусом.

    Британские военные совершили парашютный прыжок на остров Тристан-да-Кунья, чтобы помочь гражданину, предположительно инфицированному хантавирусом, передает РИА «Новости».

    Накануне агентство по здравоохранению Британии сообщило о возможном заражении пассажира, сошедшего с круизного лайнера MV Hondius.

    «Группа военных специалистов высадилась на острове Тристан-да-Кунья с парашютами, чтобы оказать экстренную медицинскую помощь после того, как стало известно, что один из граждан Британии на острове предположительно заразился хантавирусом», – заявило министерство обороны страны.

    Бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады и военные медики десантировались с военно-транспортного самолета Airbus A400M. Борт доставил необходимые медикаменты, кислородные запасы и специализированное оборудование.

    Самолет стартовал с авиабазы Брайз-Нортон в Англии, совершил посадку на острове Вознесения, а затем проследовал к месту назначения.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что это первый случай десантирования британских медиков ради гуманитарной миссии.

    Вспышка опасной инфекции зафиксирована на нидерландском судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь эпизодов заражения, три из которых завершились летальным исходом. В воскресенье лайнер прибыл на Тенерифе.

    Врачи зафиксировали случай подозрения на хантавирус у британца на архипелаге Тристан-да-Кунья.

    Зараженное круизное судно MV Hondius прибыло к испанскому острову Тенерифе. В порту стартовал процесс эвакуации пассажиров лайнера.

    8 мая 2026, 11:15 • Новости дня
    Партия Стармера потерпела разгром на выборах
    Tекст: Мария Иванова

    Из-за рекордного падения рейтингов премьера Кира Стармера правящая партия терпит поражение в местных советах и уже лишилась почти 250 мандатов, пишет New York Times.

    Предварительные результаты муниципальных выборов в Британии свидетельствуют о масштабном поражении Лейбористской партии во главе с премьер-министром Киром Стармером, сообщает The New York Times.

    По данным издания, лейбористы уже лишились около 250 мест в советах по всей Англии.

    В то же время правая популистская партия Reform U.K., возглавляемая Найджелом Фараджем, получила более 300 мандатов. Всего на выборах разыгрывается около пяти тысяч мест в местных советах, и подсчет голосов еще продолжается. Успех популистов может стать важным шагом для Фараджа перед всеобщими выборами, которые должны состояться до 2029 года.

    Опросы общественного мнения предсказывали неудачу лейбористов на фоне рекордно низких рейтингов Стармера. Премьер-министр столкнулся с критикой из-за непоследовательной политики в сфере налогов, иммиграции и цифровых паспортов, а также из-за ряда скандалов. Если прогнозы подтвердятся, партия может потерять до двух тысяч мест и лишиться доминирующего положения в Уэльсе.

    Провальные результаты муниципальных выборов способны спровоцировать отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    Правящая Лейбористская партия из-за рекордного падения рейтингов рискует потерять тысячи мандатов.

    Британского премьера из-за «токсичного» имиджа ранее отстранили от участия в местной избирательной кампании.

    10 мая 2026, 18:41 • Новости дня
    Назван «нулевой пациент» вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius

    Tекст: Мария Иванова

    Первым заразившимся опасной инфекцией во время длительного путешествия по Южной Америке оказался пожилой исследователь птиц из Нидерландов Лео Шилперорд.

    Первыйм заразившимся и первой жертвой заболевания стал 70-летний ученый Лео Шилперорд, личность которого установили по некрологам в журнале нидерландской деревни Хаулервейк с населением 3 тыс. человек, пишет New York Post.

    Мужчина и его 69-летняя супруга Мириам находились в пятимесячном турне по южноамериканским странам.

    Путешественники прилетели в Аргентину 27 ноября, затем посетили Чили и Уругвай. В конце марта супруги вернулись на аргентинскую территорию для наблюдения за птицами, где могли вдохнуть частицы экскрементов грызунов-переносчиков опасного штамма, это в итоге и могло привести к трагическим последствиям.

    Супруги долгие годы увлекались орнитологией. В 1984 году они выпустили совместное исследование о белощеких казарках в профильном издании Het Vogeljaar. Позже пара совершила 12-дневную поездку на Шри-Ланку ради редкой серендибской сплюшки.

    На круизном судне MV Hondius произошла смертельная вспышка хантавируса.

    В Испании и на архипелаге Тристан-да-Кунья врачи зафиксировали два новых случая подозрения на эту инфекцию.

    В воскресенье в порту Тенерифе специалисты приступили к эвакуации пассажиров зараженного лайнера.


    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    8 мая 2026, 09:58 • Новости дня
    Bloomberg: Стармер оказался под угрозой отставки
    Tекст: Мария Иванова

    Завершившиеся в Великобритании муниципальные выборы, грозящие правящей партии потерей почти 2 тыс. мандатов, способны спровоцировать внутрипартийный бунт и отставку премьер-министра Кира Стармера, пишет Bloomberg.

    Голосование завершилось в Англии, Шотландии и Уэльсе, определив судьбу 172 английских советов, а также шотландского и валлийского парламентов, передает Bloomberg.

    Результаты выборов покажут, смогли ли такие партии, как Reform UK и «Зеленые», укрепить свои позиции. Ожидается, что Лейбористская партия может потерять 1850 мест из пяти тысяч доступных на выборах в советы.

    Слабые результаты могут спровоцировать попытку сместить Стармера с поста лидера лейбористов. Сторонники потенциальных конкурентов, включая бывшего заместителя премьер-министра Анджелу Рейнер и министра здравоохранения Уэса Стритинга, готовы действовать в случае неудачи. «Это правительство изменит нашу нацию. В ближайшие недели, начиная с речи короля и далее, мы представим нашу повестку радикальных реформ», – заявил премьер-министр в попытке сохранить позиции.

    Долгосрочные затраты на заимствования в Британии достигли максимума за 28 лет на фоне политической нестабильности. Инвесторы опасаются, что лейбористы могут перейти к более мягкой фискальной политике. Положение Стармера усугубляется низкими рейтингами одобрения на протяжении 22 месяцев работы в должности премьера и недавним скандалом с назначением Питера Мандельсона послом в США.

    Опросы общественного мнения спрогнозировали исторические потери для Лейбористской партии Британии на местных выборах.

    Однопартийцы ранее отстранили британского премьер-министра Кира Стармера от участия в избирательной кампании из-за токсичного имиджа.

    Журналисты предрекли лидеру лейбористов потерю поста премьера из-за низких рейтингов.

    8 мая 2026, 23:51 • Новости дня
    В соцсетях кота Ларри сообщили о проблемах Стармера после проигрыша на выборах
    Tекст: Катерина Туманова

    Живущий в доме правительства Британии на Даунинг-стрит кот Ларри рассказал в соцсети, как страдает премьер-министр Кир Стармер после разгрома Лейбористской партии на местных выборах.

    «Кир заперся в своей комнате и плачет, оказываясь выходить к ужину. Надеюсь, вы собой довольны», – «написал» кот Ларри в своем аккаунте соцсети Х.

    К посту Ларри добавил ссылку на Sky News, который сообщает о том, как Лейбористская партия докатилась до худшего поражения на выборах в истории.

    Напомним, Лейбористы на выборах в четверг потеряли большинство мест в парламенте Уэльса.

    Провальные результаты голосования грозят премьер-министру Британии Киру Стармеру отставкой. Эксперты назвали исход муниципальных выборов окончанием эпохи двухпартийной системы в Британии.

    При этом накануне выборов лейбористы назвали Стармера токсичным и отстранили от выборов, но это не помогло.


    8 мая 2026, 23:01 • Новости дня
    Лейбористы потеряли большинство мест в парламенте Уэльса

    Tекст: Вера Басилая

    Партия лейбористов по итогам местных выборов в Уэльсе смогла получить только девять из 96 мест, тогда как ранее имела 30, свидетельствуют данные Times.

    По итогам регионального голосования в Британии представители Лейбористской партии смогли занять лишь девять из 96 кресел в валлийском парламенте, передает РИА «Новости». До этого политическая сила располагала 30 мандатами в законодательном органе.

    Согласно опубликованным газетой The Times данным, лейбористы не смогли получить большинство ни в одном из 16 избирательных округов Уэльса. В 11 округах победу одержала Plaid Cymru, а в остальных пяти лидировала Reform UK. От каждого округа в Сенедд направляются по шесть депутатов.

    На фоне разгромного результата первый министр Уэльса и лидер местных лейбористов Элунед Морган объявила об уходе в отставку. Подсчет голосов после прошедших в четверг выборов продолжается, при этом консерваторы и лейбористы массово теряют места в муниципальных советах.

    Правящая Лейбористская партия лишилась почти 250 мандатов в местных советах Англии.

    Слабые результаты голосования грозят премьер-министру  Британии Киру Стармеру отставкой.

    Эксперты назвали исход муниципальных выборов окончанием эпохи двухпартийной системы в Британии.

    8 мая 2026, 10:12 • Новости дня
    ВОЗ оценила риск глобального распространения хантавируса с круизного лайнера

    Tекст: Мария Иванова

    Инфекция на борту судна MV Hondius унесла жизни трех пассажиров, однако необходимость тесного физического контакта для передачи вируса исключает риск глобальной пандемии, отметили в ВОЗ.

    Всемирная организация здравоохранения призвала не поддаваться панике из-за распространения инфекции на круизном судне MV Hondius, пишет New Scientist.

    «Это не ковид, это не грипп. Это не начало эпидемии и не начало пандемии», – заявила представитель организации Мария Ван Керкхове.

    На данный момент подтверждено пять случаев заболевания, еще три человека находятся под подозрением. Трое заразившихся скончались. У пациентов выявили вирус Андес – единственный известный хантавирус, способный передаваться от человека к человеку.

    Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что инкубационный период составляет шесть недель, поэтому возможны новые случаи заражения. При этом риск для населения остается низким, так как для передачи патогена требуется тесный физический контакт.

    Эксперты сравнивают текущую ситуацию со вспышкой в Аргентине на рубеже 2018 и 2019 годов, когда заразились 34 человека и 11 погибли. Специалисты уверены, что стандартных мер изоляции и карантина будет достаточно для предотвращения угрозы.

    Представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове исключила вероятность начала новой пандемии из-за вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius.

    Специалисты из ЮАР определили ставший причиной смерти пассажиров штамм Андес.

    Эксперт ВОЗ Анаис Леган при этом констатировала отсутствие в мире одобренных вакцин от этого заболевания.

    9 мая 2026, 12:41 • Новости дня
    Mirror: Сотни пробирок со смертельными вирусами пропали из лаборатории Австралии

    Tекст: Мария Иванова

    Более 300 пробирок со смертельно опасными патогенами, в том числе хантавирусом, по всей видимости, были случайно уничтожены при транспортировке в новые холодильные камеры австралийского научного центра, пишет британская Mirrorю

    Масштабная недостача биологических материалов произошла на территории Австралии, передает РИА «Новости».

    «В 2024 году в австралийской лаборатории пропали две пробирки со смертельно опасным хантавирусом, а общее количество пропавших тогда пробирок превысило 300», – отмечает британское издание Mirror.

    Помимо хантавируса, ученые недосчитались образцов вируса Хендра. Эта редкая инфекция способна передаваться от лошадей к человеку. Также бесследно исчезли 223 пробирки с возбудителем бешенства.

    Считается, что инцидент произошел при транспортировке материалов в новую холодильную камеру. Власти страны завершили официальное расследование и пришли к окончательному выводу. Специалисты уверены, что опасные образцы были случайно уничтожены, а не украдены злоумышленниками.

    Минздрав Аргентины зарегистрировал рекордную за десятилетие вспышку хантавируса.

    Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии вакцин от этой болезни.

    В Амстердаме с симптомами данной инфекции госпитализировали стюардессу.

    8 мая 2026, 13:28 • Новости дня
    Британские лейбористы начали подготовку к отставке премьера Стармера

    Tекст: Мария Иванова

    Падение рейтингов до полувекового антирекорда вынудило правящую партию Великобритании всерьез обсуждать беспрецедентную за 126 лет возможность отстранения действующего премьер-министра Кира Стармера.

    Представители Лейбористской партии рассматривают вариант отстранения премьер-министра Кира Стармера, передает Bloomberg.

    На фоне падения уровня одобрения до минимума за полвека конкуренты премьера начали оценивать настроения среди 403 парламентариев. За 126-летнюю историю партии ни один действующий премьер-лейборист не сталкивался с официальным внутрипартийным вызовом.

    Недовольство политиков вызвано повышением налогов, сокращением расходов и скандалом вокруг назначения посла в США. Чтобы начать процедуру смены лидера, претенденту необходимо получить поддержку 81 депутата, а также одобрение местных отделений или профсоюзов. Возможными кандидатами на пост называют Анджелу Рейнер и Уэса Стритинга.

    Сам премьер-министр уходить в отставку не планирует и готов использовать административный ресурс для защиты своих позиций. Он уже заблокировал попытку мэра Манчестера Энди Бернема избраться в парламент. Полноценная процедура выборов нового лидера может занять несколько месяцев, при этом окончательное решение будут принимать рядовые партийцы.

    Правящая Лейбористская партия потерпела масштабное поражение на муниципальных выборах в Великобритании.

    Возможная потеря тысяч мандатов грозит спровоцировать внутрипартийный бунт и отставку премьер-министра Кира Стармера.

    Накануне голосования однопартийцы отстранили политика от участия в избирательной кампании из-за токсичного имиджа.

    10 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    ВОЗ оценила риск распространения хантавируса

    Tекст: Антон Антонов

    Вспышка хантавируса «Андес» на борту круизного судна MV Hondius не представляет глобальной угрозы, это не коронавирус, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Это заболевание не является COVID, и мы, как ВОЗ, неоднократно об этом заявляли; и когда мы это говорим, мы не относимся к этому легкомысленно», – приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

    По его словам, тревога общества вполне обоснованна после недавней пандемии, однако текущая ситуация намного лучше. Риск заражения остается минимальным как для всего мира, так и для жителей Канарских островов, куда лайнер прибудет в воскресенье.

    Низкая опасность объясняется природой самого вируса и своевременными мерами испанского правительства. Пассажиров охваченного инфекцией судна планируют эвакуировать десятью авиарейсами.

    Всемирная организация здравоохранения призвала не поддаваться панике из-за распространения инфекции на судне. Специалисты ЮАР определили ставший причиной смерти туристов штамм хантавируса «Андес». Экстренные службы эвакуировали с корабля трех заболевших человек.

    8 мая 2026, 09:53 • Новости дня
    Британцы заразились хантавирусом на борту круизного судна MV Hondius

    Два британца заразились хантавирусом на борту круизного судна MV Hondius

    Tекст: Мария Иванова

    Среди туристов круизного лайнера MV Hondius выявлены новые случаи заражения опасной инфекцией, от которой уже скончались три человека.

    Британское агентство по здравоохранению подтвердило случаи инфицирования хантавирусом среди пассажиров лайнера MV Hondius, передает РИА «Новости». Судно должно прибыть на Тенерифе в воскресенье.

    «У двух граждан Великобритании подтверждено заражение хантавирусом, еще один случай подозревается на территории острова Тристан-да-Кунья», – говорится в официальном заявлении ведомства. Власти Британии ведут тщательное наблюдение за соотечественниками на борту, у которых пока не наблюдается симптомов заболевания.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о семи подтвержденных случаях заражения на этом лайнере. Трое заболевших скончались, один пациент проходит лечение в реанимации в ЮАР, а еще двоим необходима срочная медицинская эвакуация.

    Экстренные службы Испании эвакуировали трех заболевших пассажиров с круизного лайнера MV Hondius.

    Специалисты из ЮАР определили ставший причиной смертей штамм хантавируса «Андес».

    Всемирная организация здравоохранения исключила риск начала новой пандемии.

    10 мая 2026, 08:06 • Новости дня
    Судно с хантавирусом у пассажиров прибыло к Канарским островам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Круизное судно MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, пришло к испанскому острову Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова), свидетельствуют данные портала движения судов VesselFinder.

    Круизное судно MV Hondius, на котором была зафиксирована вспышка хантавируса, прибыло к острову Тенерифе, сообщает ТАСС. По данным портала VesselFinder, судно пришвартовалось у берегов Канарских островов, где власти Испании реализуют протокол эвакуации.

    Министерство обороны Испании планирует транспортировать 14 граждан страны, находящихся на борту, в больницу Мадрида для прохождения карантина. Именно эти пассажиры, согласно плану, первыми покинут судно. До прибытия репатриационных рейсов все остальные пассажиры остаются на борту.

    Испанские власти подчеркивают, что прибытие MV Hondius не создает угрозы для местных жителей. После завершения эвакуации судно с примерно 30 членами экипажа отправится в Нидерланды, где пройдет дезинфекцию. На лайнере зарегистрировано около 150 человек, большинство из которых – граждане США, Британии, Испании и Нидерландов, а в экипаже есть один гражданин России.

    Вспышка хантавируса затронула восемь человек, трое скончались, а один заболевший находится в критическом состоянии в больнице Йоханнесбурга. Всем пассажирам предписано оставаться в каютах, поскольку инкубационный период вируса может длиться несколько недель, что усложняет выявление новых случаев.

    MV Hondius отправился в апреле из аргентинского города Ушуайя, совершив остановки на нескольких островах Атлантики. Хантавирусы передаются человеку от мелких млекопитающих и могут вызывать тяжелые осложнения, такие как сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.

    Европейский союз подготовил карантинные протоколы для пассажиров зараженного лайнера. Врачи зафиксировали два новых подозрительных случая заболевания в Испании и на британском архипелаге Тристан-да-Кунья. Специалисты из ЮАР определили ставший причиной смерти туристов штамм хантавируса «Андес».

    10 мая 2026, 02:29 • Новости дня
    ВОЗ призвала не преувеличивать риски заражения хантавирусом

    Tекст: Антон Антонов

    Опасность массового заражения инфекцией после инцидента на судне MV Hondius сильно преувеличена из-за повышенного внимания общественности к этой проблеме, заявила и. о. директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

    По ее словам, люди склонны переоценивать угрозу хантавируса на фоне тревожных новостей, передает ТАСС.

    «Нам нужно разъяснять ситуацию в контексте, поскольку из-за всего того внимания, которое сейчас уделяется этому вопросу, люди могут подумать, что риск растет, но это не так», – заявила она.

    В настоящее время организация классифицирует пассажиров лайнера как контакты из группы высокого риска. Однако вероятность распространения вируса среди жителей Канарских островов и остального мира остается минимальной. Опасность существует лишь внутри замкнутой группы людей на борту.

    Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об отсутствии глобальной угрозы из-за вспышки хантавируса на борту судна MV Hondius. Представители ВОЗ полностью исключили риск начала новой пандемии из-за данной инфекции. Специалисты из ЮАР определили ставший причиной смерти трех пассажиров лайнера штамм «Андес».

    10 мая 2026, 12:32 • Новости дня
    Началась эвакуация пассажиров с пораженного вирусом судна MV Hondius

    В Испании приступили к высадке людей с зараженного хантавирусом лайнера

    Tекст: Мария Иванова

    В порту Тенерифе стартовал процесс эвакуации пассажиров круизного судна MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка опасного хантавируса.

    Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о старте спасательной операции. «Началась высадка первой группы пассажиров судна Hondius», – написал он в соцсети.

    По его словам, специалисты ВОЗ совместно с испанским Минздравом оценивают эпидемиологическую ситуацию, передает ТАСС.

    Власти Испании уточнили, что первыми лайнер покидают подданные королевства. Всего на борту находились 14 испанцев, которых планируется доставить самолетом в госпиталь Мадрида. Завершить репатриацию всех пассажиров планируется до 11 мая. После этого судно с оставшимся экипажем отправится в Нидерланды для дезинфекции.

    Жертвами вспышки хантавируса Андес на лайнере стали три человека. Всего инфекцию выявили у восьми пассажиров, один из которых находится в критическом состоянии в больнице Йоханнесбурга. Опасность ситуации усугубляется тем, что инкубационный период заболевания может достигать нескольких недель.

    Круизный лайнер вышел в рейс из аргентинского Ушуайя в апреле. На борту находились около 150 человек, преимущественно граждане США, Британии, Испании и Нидерландов. В состав экипажа также входит один россиянин.

    Круизное судно MV Hondius со вспышкой хантавируса прибыло к испанскому острову Тенерифе.

    Европейский союз заранее подготовил карантинные протоколы для пассажиров этого лайнера.

    Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус оценил риск глобального распространения данной инфекции как минимальный.

    9 мая 2026, 17:22 • Новости дня
    Врачи выявили два новых связанных с MV Hondius случая заражения хантавирусом

    Tекст: Мария Иванова

    В Испании и на британском архипелаге Тристан-да-Кунья зафиксировали два новых случая подозрения на хантавирус, напрямую связанных с недавним рейсом зараженного лайнера MV Hondius.

    Подозрения на инфекцию обнаружили у женщины в испанской провинции Аликанте и у британца на архипелаге Тристан-да-Кунья, передает ТАСС.

    Заболевшая испанка летела одним рейсом с туристом, который ранее скончался от этого вируса. Мужчина мог заразиться во время стоянки корабля на островах.

    Всего опасную инфекцию диагностировали у восьми человек, находившихся на судне. Трое из них умерли, а еще один пациент находится в критическом состоянии в больнице Йоханнесбурга. Около 40 туристов покинули борт после первой смерти.

    Лайнер вышел из аргентинского порта три недели назад и направляется на Канарские острова. На борту остаются около 150 человек, среди которых есть один гражданин России из числа экипажа. Пассажирам предписано оставаться в каютах для предотвращения распространения болезни.

    Хантавирусы обычно поражают мелких млекопитающих, однако способны передаваться людям. Тяжелые формы заболевания вызывают поражение легких, сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку. Инкубационный период может занимать несколько недель.

    Британское агентство по здравоохранению подтвердило случаи инфицирования хантавирусом среди пассажиров лайнера MV Hondius.

    Европейский союз совместно с партнерами подготовил карантинные протоколы для данного круизного судна.

    Специалисты из ЮАР определили ставший причиной смерти туристов штамм «Андес».

    9 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Британский эсминец HMS Dragon перебросили от берегов Кипра на Ближний Восток

    Tекст: Мария Иванова

    Военное командование Британиинаправило боевой корабль HMS Dragon из Восточного Средиземноморья в Ормузский пролив для возможного участия в международной миссии.

    Лондон переводит эсминец HMS Dragon из Средиземного моря в ближневосточный регион, передает РИА «Новости».

    «HMS Dragon будет переброшен из Восточного Средиземноморья на Ближний Восток для возможного участия в будущей международной миссии в Ормузском проливе», – цитирует агентство сообщение канала Sky News.

    В министерстве обороны подчеркнули, что безопасность Кипра останется на высоком уровне даже после ухода корабля. За последние месяцы оборонные возможности на острове были значительно усилены.

    В марте Британия направила HMS Dragon к берегам Кипра после атаки беспилотника на базу Акротири. По оценкам военных, дрон был запущен не со стороны Ирана, а с территории Ливана или Ирака. Кроме того, в регион из Гибралтара прибыл военный корабль RFA Lyme Bay.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил об отправке эсминца HMS Dragon на Кипр.

    Военный корабль потратил три дня на прохождение через Ла-Манш. Позже судно отправилось на ремонт из-за технической неисправности системы водоснабжения.

    Главное
    Стали известны последние слова закрывшего товарища от дрона Героя России Купова
    Политолог объяснил давление ЕС на Фицо из-за визита в Москву
    Geely и Changan из-за падения спроса потеряли в России 15,7 млрд рублей
    Назван «нулевой пациент» вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
    Украинский бизнесмен закидал камнями редкого тюленя на Гавайях
    В России пропала фура со смертельно опасными пчелами из Средней Азии
    Сабуров провалил экзамен по русскому языку

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план по развитию промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров, расшифровка и актуальные данные

      Автомобильный регистрационный номер в России содержит двух- или трёхзначный цифровой код, идентифицирующий субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. По состоянию на 2026 год система охватывает 89 субъектов и использует более 140 уникальных кодовых комбинаций.

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

