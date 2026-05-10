Британские военные десантировались на остров спасать зараженного хантавирусом

Британские военные десантировались в Атлантике спасать пассажира с хантавирусом

Tекст: Мария Иванова

Британские военные совершили парашютный прыжок на остров Тристан-да-Кунья, чтобы помочь гражданину, предположительно инфицированному хантавирусом, передает РИА «Новости».

Накануне агентство по здравоохранению Британии сообщило о возможном заражении пассажира, сошедшего с круизного лайнера MV Hondius.

«Группа военных специалистов высадилась на острове Тристан-да-Кунья с парашютами, чтобы оказать экстренную медицинскую помощь после того, как стало известно, что один из граждан Британии на острове предположительно заразился хантавирусом», – заявило министерство обороны страны.

Бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады и военные медики десантировались с военно-транспортного самолета Airbus A400M. Борт доставил необходимые медикаменты, кислородные запасы и специализированное оборудование.

Самолет стартовал с авиабазы Брайз-Нортон в Англии, совершил посадку на острове Вознесения, а затем проследовал к месту назначения.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что это первый случай десантирования британских медиков ради гуманитарной миссии.

Вспышка опасной инфекции зафиксирована на нидерландском судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь эпизодов заражения, три из которых завершились летальным исходом. В воскресенье лайнер прибыл на Тенерифе.

Зараженное круизное судно MV Hondius прибыло к испанскому острову Тенерифе. В порту стартовал процесс эвакуации пассажиров лайнера.