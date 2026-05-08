ВОЗ оценила риск глобального распространения хантавируса с круизного лайнера

ВОЗ: Вспышка хантавируса на лайнере не приведет к пандемии

Tекст: Мария Иванова

Всемирная организация здравоохранения призвала не поддаваться панике из-за распространения инфекции на круизном судне MV Hondius, пишет New Scientist.

«Это не ковид, это не грипп. Это не начало эпидемии и не начало пандемии», – заявила представитель организации Мария Ван Керкхове.

На данный момент подтверждено пять случаев заболевания, еще три человека находятся под подозрением. Трое заразившихся скончались. У пациентов выявили вирус Андес – единственный известный хантавирус, способный передаваться от человека к человеку.

Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что инкубационный период составляет шесть недель, поэтому возможны новые случаи заражения. При этом риск для населения остается низким, так как для передачи патогена требуется тесный физический контакт.

Эксперты сравнивают текущую ситуацию со вспышкой в Аргентине на рубеже 2018 и 2019 годов, когда заразились 34 человека и 11 погибли. Специалисты уверены, что стандартных мер изоляции и карантина будет достаточно для предотвращения угрозы.

Специалисты из ЮАР определили ставший причиной смерти пассажиров штамм Андес.

Эксперт ВОЗ Анаис Леган при этом констатировала отсутствие в мире одобренных вакцин от этого заболевания.