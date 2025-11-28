Bloomberg: Трамп решил начать «обратную миграцию» в США

Tекст: Алексей Дегтярев

Дональд Трамп в серии сообщений в соцсети Truth Social объявил о планах по введению масштабных мер для ограничения иммиграции, передает Bloomberg.

Он заявил о намерении прекратить прием миллионов мигрантов, прибывших при предыдущей администрации, а также исключить всех, кто, по его мнению, не является «активом» для страны или не способен «любить» США. Трамп подчеркнул, что будет инициировать денатурализацию мигрантов, «подрывающих внутреннее спокойствие».

Трамп также пообещал отменить все федеральные выплаты для иностранцев и «навсегда приостановить миграцию из всех стран третьего мира», пока миграционная система США «полностью не восстановится».

Он добавил, что считает только «обратную миграцию» полноценным решением, подразумевая выдворение значительной части мигрантов. Конкретных деталей исполнения этих мер Трамп не указал и не стал пояснять, какие страны подпадают под понятие «третьего мира».

Обсуждение новых мер последовало после нападения афганского гражданина на двух национальных гвардейцев в Вашингтоне и смерти одной из пострадавших – военнослужащей армии США Сары Бекстром, ей было 20 лет.

По мнению издания, этот инцидент Трамп использовал для усиления риторики против мигрантов и оправдания своих инициатив.

Администрация Трампа ранее приняла решение пересмотреть дела всех беженцев, получивших статус при Байдене, а их заявки на получение грин-карт заморозить. Руководитель Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу указал, что по распоряжению Трампа ведется «полная и детальная проверка» всех грин-карт для выходцев из стран с повышенным риском.

Администрация Белого дома в июне ввела запрет на въезд из 12 стран, включая Афганистан, Гаити, Сомали и Судан. Ранее Трамп также ограничивал передвижение граждан Кубы, Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы и Йемена, ужесточал требования по получению виз, сокращал лимиты приема беженцев и пересматривал право на гражданство по месту рождения.

Напомним, президент США летом приказал расширить усилия по депортации мигрантов в крупнейших американских городах, несмотря на протесты и судебные иски.

В СМИ писали, что с начала этого года в Соединенных Штатах депортировали свыше 515 тыс. нелегальных мигрантов, а общее число покинувших страну превысило 2 млн человек.