Трамп сообщил, что бойцов Нацгвардции США расстреляли в упор из засады

Трамп: Бойцов Нацгвардции США расстреляли в упор из засады

Tекст: Антон Антонов

«Двое членов Национальной гвардии, служащие в Вашингтоне, были расстреляны в упор в ходе чудовищной атаки из засады», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Он также заявил: «Как президент США я намерен убедиться, что животное, которое совершило эту жестокость, заплатит самую суровую цену. Правосудие в отношении злоумышленника восторжествует быстро и четко».

Трамп обвинил миграционную политику предыдущей администрации Джо Байдена в создании угрозы национальной безопасности США. Он заявил, что прошлая администрация позволила проникнуть в страну «20 млн непроверенных и неизвестных иностранцев» и подчеркнул необходимость проверить каждого прибывшего из Афганистана после 2021 года. «Если они не могут любить нашу страну, мы их не хотим», – добавил президент.

По словам Трампа, Министерство внутренней безопасности уверено в том, что задержанный подозреваемый – выходец из Афганистана, «адской дыры на земле», доставленный в США рейсом при администрации Байдена в сентябре 2021 года. Он отметил, что нападение было «проявлением зла, ненависти и терроризма» и назвал его преступлением против всей страны и против человечности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два военнослужащих Национальной гвардии США получили ранения в результате стрельбы неподалеку от Белого дома. Белый дом был переведен в режим изоляции. Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона был опознан как Рахманулла Лаканвал, гражданин Афганистана, который прибыл в США в 2021 году. По данным СМИ, ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма.