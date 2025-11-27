ABC: ФБР заподозрило в стрельбе в Вашингтоне акт международного терроризма

Tекст: Антон Антонов

«ФБР расследует стрельбу в двух бойцов Национальной гвардии в Вашингтоне... как возможный акт международного терроризма», – приводит РИА «Новости» текст сообщения ABC.

В свою очередь, директор ФБР США Кэш Патель заявил на пресс-конференции с места событий, что произошедшее будет рассматриваться «на федеральном уровне как нападение на сотрудников федеральных правоохранительных органов».

Район возле Белого дома по-прежнему оцеплен, информацию о сроках снятия ограничений представители Секретной службы и полиции пока предоставить не готовы. Солдаты национальной гвардии продолжают патрулировать центральные кварталы города.

Помощник шефа полиции по спецоперациям департамента столичной полиции Джеффри Кэррол заявил, что сотрудники нацгвардии, раненные при стрельбе в Вашингтоне, были при исполнении и имели служебное оружие.

Официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми заявлял, что служба пока не видит признаков того, что стрельба в Вашингтоне была непосредственным образом направлена против Белого дома, передает ТАСС.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом перешел в режим изоляции после стрельбы в Вашингтоне. Двое пострадавших национальных гвардейцев находятся в критическом состоянии. Стрелявший получил серьезные ранения и был задержан. Подозреваемого в стрельбе в центре Вашингтона опознали как Рахмануллу Лаканвала, гражданина Афганистана, который прибыл в США в 2021 году.