CNN: Глава ФРС США Пауэлл намерен отработать срок до конца

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава ФРС США Джером Пауэлл сообщил коллегам, что не собирается уходить в отставку до окончания своего срока, несмотря на призывы президента Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Пауэлл заявил, что намерен выдержать оставшиеся месяцы беспрецедентного давления со стороны Трампа, который требует ускорить снижение процентных ставок.

В материале CNN говорится: «Глава ФРС Джером Пауэлл заявил многочисленным коллегам и союзникам, что он ни за что не поддастся призывам президента Дональда Трампа уйти в отставку, пообещав выдержать еще несколько месяцев беспрецедентного и многопланового давления президента в ответ на отказ Пауэлла снизить процентные ставки».

Срок полномочий Пауэлла завершается в мае 2026 года. По информации источников, Пауэлл считает, что его пребывание на посту связано не только с личной позицией, но и с необходимостью поддерживать независимость ФРС. Эксперты отмечают, что досрочная смена главы ФРС могла бы негативно отразиться на доверии к монетарной политике США и независимости регулятора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор США распространил ложную информацию об отставке главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Белый дом обостряет конфликт с руководством ФРС, что ускоряет процессы дедолларизации в мире. Дональд Трамп получил одобрение Конгресса на увольнение Пауэлла с поста главы ФРС.