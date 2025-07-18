Конфликт Трампа с главой ФРС ускоряет дедолларизацию мира

Tекст: Ольга Самофалова

Угрозы Трампа уволить главу ФРС вызвали потрясения на финансовых рынках. Потому что Центробанк страны всегда был оплотом независимости, готовым бороться с инфляцией любыми методами, даже когда президенты против. Позже Трамп, конечно, заявил, что «крайне маловероятно», что он в ближайшее время уволит председателя ФРС, но рынки уже все равно не исключают такой вероятности.

Трамп со своими союзникам атакуют Пауэлла по двум направлениям. С одной стороны, президент назвал его «тупицей» за то, что тот не снижает ставку. Трамп призвал ФРС снизить ставки на целых три процентных пункта с текущего уровня в 4,25-4,5%, но регулятор не пошел на это, опасаясь, что торговая война Трампа спровоцирует инфляцию. С другой стороны, высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали обвинять Пауэлла фактически в коррупции из-за ремонта здания штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, который был «крайне» плохо организован и «вычурен» и стоил 2,5 млрд долларов. Пауэлл назвал эти утверждения «неточными» и сказал, что многие элементы, предусмотренные в первоначальных планах, в том числе специальные лифты, ульи и террасы на крыше, были исключены.

«Заваруха» вокруг угроз Трампа уволить председателя ФРС Джерома Пауэлла – это не просто характерная для американского президента политическая размолвка. Это потенциальный переломный момент в мировой финансовой архитектуре. И хотя Дональд Трамп в своих последних комментариях на эту тему пошел на попятную, в этой истории прослеживаются общие черты с нашумевшим недавно конфликтом Трампа с Илоном Маском как главой ведомства по оптимизации органов госуправления США», – говорит Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» (ПБС). Илон Маск, как известно, уволился с госслужбы.

Независимость центральных банков действительно очень важна. «Это не просто бюрократический эталон, это действительно краеугольный камень макроэкономической стабильности. Потому что при утрате американским Центробанком независимости в госструктурах США не окажется ни одного ведомства, включая Минфин США, которое могло бы выполнять уникальные функции ФРС как независимого органа. Во-первых, это контроль инфляции.

Лишь независимость мировых центральных банков дает им возможность и право повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, даже если это политически непопулярно. Такое доверие закрепляет умеренные инфляционные ожидания.

Если же процентная ставка станет уделом политической и конкурентной конъюнктуры, то она станет непредсказуемой, и это подорвет возможности планирования и прогнозирования экономики и крупных товарно-денежных операций, что потенциально обернется катастрофой», - поясняет Бабошкин.

Вторая важная функция независимого ЦБ - это ориентация на долгосрочную перспективу. «Политики часто отдают предпочтение краткосрочному росту, особенно перед выборами, в то время как центральные банки сосредоточены на устойчивой, долгосрочной стабильности», – говорит собеседник.

Наконец, независимость ФРС тесно связана с финансовой стабильностью США, мировой гегемонией доллара и способностью Америки жить с высоким уровнем долга. «Автономность ФРС лежит в основе роли доллара как мировой резервной валюты. Если рынки заподозрят политическое вмешательство, это может спровоцировать синхронное бегство в более безопасные активы – такие как золото, евро, швейцарский франк или даже биткоин. Кроме того, США могут дешево занимать на мировых рынках отчасти потому, что инвесторы верят, что ФРС не допустит разгона инфляции. Подрыв этого доверия может привести к росту стоимости заимствований США на внешних рынках», – говорит Евгений Бабошкин.

Собственно, оба этих процесса уже начались: инвесторы опасаются вкладывать в доллар и бегут в золото, евро и биткоины, а занимать США становится все дороже.

Такую независимую структуру и функционал ФРС получил более ста лет назад, в 1913 году, при президенте Вудро Вильсоне. Именно тогда президента и Конгресс лишили права вмешиваться в работу ФРС, и с тех пор ничего не менялось. Поэтому попытки Трампа уволить действующего председателя ФРС, которого сам назначил, выглядят для многих экономических элит пугающе непредсказуемо, а для всей демократической системы – деструктивно и губительно, отмечает Николай Новик, эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

По его словам, если Пауэлл уйдет из-за давления раньше срока окончания его полномочий в мае 2026 года, то фаворитами на его должность станут абсолютно лояльные президенту люди – действующий министр финансов Скотт Бессент, главный экономист Белого дома Кевин Хассетт и бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш. И новый глава ФРС вполне может изменить вектор монетарной политики на снижение ставки и поставить Федрезерв под прямой контроль Минфина США, не исключает Новик.

Зачем Трамп так сильно хочет снизить ставку? «Во-первых, потому что высокая ставка усугубляет бюджетный кризис в стране, так как занимать приходится под высокий процент и на выплаты по госдолгу США уходит уже более 1,2 трлн долларов. Ставки по ипотеке и кредитам также находятся на рекордном уровне, и Белый дом боится ухода американской экономики в рецессию и долговой кризис», – говорит Новик.

Во-вторых, за счет снижения ставки и политики дешевых денег Трамп хочет стимулировать инвестиции в страну, восстановить производственную экономику, максимально снизить безработицу и побороться с Китаем за роль локомотива мирового прогресса. Однако стратегия американского президента может провалиться. «Есть и обратный, вполне вероятный, сценарий, когда недовольные подобной "непредсказуемостью" капиталы начнут покидать страну в поисках "тихой гавани", инфляция из-за перегрева экономики поползет выше 3%, а безработица только усилится», – замечает Новик. Это именно то, чего опасается ФРС и поэтому держит ставку высокой.

«Если Трамп пойдет до конца, то могут произойти весьма неприятные и даже драматические события. Такое событие сможет стать триггером биржевой паники, доходность облигаций подскочит, а доллар еще больше ослабнет. Золото может взлететь до 3500 долларов за тройскую унцию и выше. Доверие к ФРС будет потеряно»,

– говорит Бабошкин.

Еще один сценарий: Пауэлл может подать в суд, в том числе в Конституционный суд США, что спровоцирует бесконечные федеральные судебные баталии, которые затянутся на месяцы, и их финалом может оказаться голосование по президентскому импичменту, не исключает собеседник. Хотя это все-таки маловероятный вариант.

Другие Центробанки могут начать еще более агрессивно снижать долю доллара и долларовых инструментов в резервах. Таким образом, Трамп простимулирует куда более быстрый глобальный тренд на дедолларизацию. Пострадают не только простые американцы из-за инфляции, но и страны, привязанные к доллару или зависящие от него, говорит Бабошкин. Потенциально в выигрыше окажутся, конечно, золото и сырьевые товары как хеджирование инфляции, криптовалюты, а также геополитические соперники доллара, а именно Китай, Россия и страны БРИКС, которые могут ускорить создание и переход к единой валюте БРИКС, заключает эксперт.