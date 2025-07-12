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    12 июля 2025, 09:39 • Экономика

    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды

    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Пока доллар демонстрирует историческое падение, другие активы, наоборот, оказываются в плюсе. Кроме физического золота выиграет еще и так называемое цифровое золото – биткоин. В пятницу криптовалюта поставила новый исторический максимум, за что ей стоит благодарить американского президента. Что делает Трамп для роста биткоина и ждать ли новых рекордов?

    Доллар по отношению к мировым валютам показал в июне худший результат с 1973 года. Однако золото и биткоин этому только рады, демонстрируя рост.

    Так, впервые в истории криптовалюта преодолела отметку в 118 тыс. долларов. Еще в апреле ее стоимость опускалась ниже 80 тыс. долларов. Рост показали и другие криптовалюты: Ethereum, Solana и Dogecoin.

    Рыночная капитализация биткоина превысила 2,3 трлн долларов. Это выше стоимости таких технологических гигантов как Alphabet (Google). Биткоин уже обогнал серебро, хотя ему все еще далеко до золота, рыночная капитализация которого оценивается в 22 трлн долларов.

    Биткоин активно начал расти после заявления Дональда Трампа о «Дне освобождения» 2 апреля. С начала года его цена выросла почти на треть. Именно сейчас исторического рекорда ему удалось добиться на ожиданиях того, что Трамп заставит ФРС снизить ставку до нуля.

    «На мой взгляд, это действительно ключевой фактор.

    Дональд Трамп уже несколько раз публично призывал к немедленному снижению ставок, и хотя ФРС сохраняет формальную независимость, рынок начинает закладывать в цены более агрессивное смягчение политики уже в сентябре. Это мощный сигнал для инвесторов: удешевление доллара и рост ликвидности делают такие активы, как биткоин, особенно привлекательными»,

    – говорит Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» (ПБС).

    В условиях нестабильной геополитики и растущих бюджетных трат биткоин воспринимается как альтернатива традиционной финансовой системе, особенно среди институционалов. Поэтому, добавляет эксперт, мы видим не просто импульс от новостей, а формирование устойчивого тренда: по сути, этот рост – реакция на ожидание, что США фактически начнут монетарную перезагрузку.

    Если это произойдет, то в американскую экономику придет много денег, которые, как считает Трамп, нужны для восстановления промышленной мощи страны.

    «Когда ФРС снижает ставки, это удешевляет заемные средства и снижает доходности банковских вкладов, поэтому инвесторы теряют стимул держать деньги на депозите и ищут альтернативу в рискованных активах. Это приводит к притоку средств в крипто и золото, увеличивая их привлекательность как хеджей от инфляции. Bitcoin воспринимается как «цифровое золото», а ограниченное предложение в сочетании с денежной экспансией делает его особенно привлекательным», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Хотя не стоит забывать, что золото – это тихая гавань, а биткоин – очень волатильный актив.

    Среди драйверов роста биткоина Чернов также выделяет шорт-сквиз, так как в четверг были ликвидированы шорты (короткие позиции) более чем на 1 млрд долларов (около 237 тыс. сделок), что вызвало резкий ценовой всплеск.

    «Спотовые ETF продолжают аккумулировать рекордные объемы капитала: только за сутки в них поступило 1,18 млрд долларов, а общий приток с начала года уже превысил 50 млрд долларов. Это формирует устойчивый спрос со стороны институциональных инвесторов», – отмечает еще одну причину Денис Астафьев, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro.

    «Еще одна причина роста цены лежит в заявлениях о том, что компания Трампа планирует запустить свой собственный ETF фонд. На следующей неделе Конгрессом США будут рассмотрены три больших законопроекта по криптовалютам. Цель декларируется достаточно амбициозная – сделать США мировым центром криптоинноваций», – отмечает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

    Эксперты уверены, что если экономическая напряженность сохранится и ФРС начнет снижать процентные ставки, то и золото, и критовалюты пойдут вверх в цене.

    «Сейчас все взгляды прикованы к нескольким ключевым точкам. Во-первых, это данные по инфляции в США, которые выйдут 15 июля. Они критически важны для оценки реальных шансов на скорое снижение ставок ФРС. Во-вторых, важны будут любые новые заявления или намеки от самих представителей ФРС относительно их планов, особенно в свете внутренних разногласий, отмеченных в последних протоколах: большинство пока допускает снижение ставки в этом году, но некоторые уже готовы рассмотреть это на ближайшем заседании», – говорит Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining.

    По его оценке, следующая реалистичная цель для биткоина – уровень в 135 тыс. долларов, который может быть достигнут к 1 сентября при сохранении текущего импульса. Краткосрочно возможна пауза или небольшая коррекция около 118,5 тыс. долларов, но это не должно переломить тренд.

    «Серьезных препятствий для продолжения роста сегодня нет. Однако нужно помнить о сдерживающих факторах: сильный доллар и высокая доходность казначейских облигаций могут ограничивать потенциал роста и создавать почву для возможных коррекций. Пока фундамент выглядит крепким, но абсолютной гарантии устойчивости цен на текущих вершинах нет», – добавляет Гиря.

    «Ближайшая цель по цене на биткоин находится на уровнях 120-121,5 тыс. долларов. По цене на золото в базовой стратегии мы ждем сохранения цены до конца года в диапазоне 3000-3500 долларов за тройскую унцию. В альтернативном, более позитивном сценарии, мы допускаем выход к уровню 3700 долларов за тройскую унцию», – говорит Николай Дудченко.

    «Биткоин может вырасти к концу лета до 130-150 тыс. долларов, а до конца года до 150-200 тыс. долларов, если ФРС пойдет на быстрое снижение ставок, продолжится отток средств из долларовых облигаций и акций в «защитные« активы, возрастет геополитическая напряженность, и если институциональные инвесторы (фонды, корпорации и банки) продолжат наращивать вложения в криптовалюту»,

    – считает Чернов.

    Золото, которое уже торгуется выше 3360 долларов за тройскую унцию, по его прогнозу, также может установить исторические рекорды и достичь 3500–3800 долларов за тройскую унцию, особенно если доллар продолжит ослабевать, инвесторы будут закладываться на рост инфляции или глобальные потрясения (например, эскалацию торговых войн), а также сохранятся высокие объемы покупок золота со стороны центробанков и суверенных фондов.

    «Я считаю, что при текущем импульсе и сохранении макроподдержки биткоин способен достичь 130-135 тыс. долларов уже в третьем квартале. А при продолжении институционального спроса и ясности в политике ФРС возможен рост до 150-160 тыс. до конца года», – заключает Бабошкин из ПБС.

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